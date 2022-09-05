Политики пытаются манипулировать, – эксперт прокомментировал причины массовых митингов в Праге
В Чехии прошли массовые антиправительственные митинги. Кроме того, что эксперты заметили пророссийский след, полностью прослеживается и манипуляция.
Однако эти меры не имели ничего общего со свободой слова и реальными настроениями в стране, поскольку большинство тезисов звучало именно со сцены, а не из толпы. Причины таких протестов – другие. Об этом сотрудник Карлова университета Радомир Мокрик сказал в эфире 24 канала.
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По его словам, эти митинги в целом были ожидаемыми. Прогнозировалось, что они будут ближе к зимнему периоду.
Причины митингов в Праге
Однако следует прежде всего понимать, что главная проблема на этих демонстрациях – социальная. То есть, туда вышло много разных людей. В основном это те, которые боятся резкого повышения цен на коммунальные платежи.
В то же время, как отметил эксперт, есть определенные маргинальные политические силы, типа коммунистической партии или крайней правой партии. Они не представлены в парламенте, потому что год назад проиграли выборы.
Они пытаются свести в русло антиукраинскости. Так, в СМИ возникает картинка, что 70 тысяч чехов вышли на антиукраинский митинг. Но это не так,
– сказал Мокрик.
Несмотря на то, что определенное ядро, несомненно, было пропутинским. Однако абсолютное большинство людей беспокоит социальное напряжение и цены на энергоносители.
"Политики пытаются этим манипулировать. Судя по реакции, очень удачно", – добавил специалист.
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Митинг в Праге: коротко
- На антиправительственный митинг в Праге собралось 70 тысяч человек. Они требовали уменьшения последствий энергетического кризиса и выступали против предоставления Украине вооружения. В организации действа отчетливо заметили российский след.
- Соорганизатор мероприятия в Чехии Иржи Гавел сообщил, что цель демонстрации – требовать изменений прежде всего в вопросе цен на энергоносители, особенно на электроэнергию и газ. Они, по его словам, разрушат экономику Чехии этой осенью.
- Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что призывы протестующих противоречат интересам страны. По его словам, протест на Вацлавской площади организовали пророссийские силы, близкие к экстремальным позициям, и это противоречит интересам Чешской Республики.
- В то же время в Министерстве иностранных дел Украины поблагодарили чехов, выступивших против этого "шабаша".