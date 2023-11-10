В западных областях труднее сбивать "Шахеды", – Игнат объяснил почему
В западных областях Воздушным силам из-за ландшафтных особенностей местности значительно труднее сбивать ударные беспилотники типа "Шахед".
Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.
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Дело в рельефе
Так, по его словам, если в Южных регионах преобладает равнина, то в Западных областях много лесов и холмов. Эти условия усложняют визуальную видимость вражеских целей.
Так что мобильные группы могут слышать "Шахед", но чтобы дрон уничтожить, его нужно еще и видеть.
В Западных областях более горная местность, сотни метров над уровнем моря, холмы, леса. Начиная с Хмельницкой и Тернопольской области местность холмистая. Эти холмы усложняют сбитие "Шахедов",
– сказал Юрий Игнат.
Но добавил, что плохая видимость сокращает время, за которое защитники должны сбить дрон. Так что вероятность, что дрон долетит до цели – выше.
Аномально длительная воздушная тревога: Игнат объяснил причину
10 ноября в Украине объявили воздушную тревогу, длившуюся почти три часа. Она была связана со взлетом вражеского МиГ-31.
Спикер Воздушных сил объяснил, что на сегодняшний день враг изменил свою задачу. Сейчас оккупанты отрабатывают дозаправку в воздухе, поэтому соответственно время пребывания самолета в полете увеличивается.
Игнат подчеркнул, что в настоящее время продолжительность таких тревог составляет более 2,5 часов.
Противовоздушную оборону будут улучшать и дальше
- Ранее Юрий Игнат сообщил, что на территории Украины работают разные комплексы противовоздушной обороны западного образца, в частности NASAMS, IRIS-T, Patriot. По его словам, лучше всего на сегодня – немецкая IRIS-T.
- Также спикер сообщил, что вскоре Украина получит еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot от Германии.
- В ночь на 10 ноября силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 5 из 6 дронов "Шахедов" и одну ракету.