Зеленский объяснил, почему ему так важно ездить в зону боевых действий

Глава государства накануне дал интервью. С журналистом он общался в Купянске. Следовательно, представителя СМИ заинтересовало, почему столь важно ездить в зону боевых действий.

Собственно журналист AP поблагодарил, что их привезли в Купянск, и что они увидели передовую оперативную базу. И на фоне этого первый вопрос интервью касался важности визитов на передовую.

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Важно поддержать военных

Это важно для меня как для гражданина. Это важно для меня как для президента. Просто для человека. И все это просто, чтобы поддержать наших военных. Прежде всего, поддержать те бригады, которые, как говорится, на передке, на "нуле". Находящиеся действительно на фронте под обстрелами. Вы сегодня были, вы слышали обстрелы. Там, где вы сегодня были, там небольшая дистанция до первой линии,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что у военных не должно быть ощущения, что они живут в своем мире, а государство – в своем. По словам президента, все мы – один организм, одно государство. Владимир Зеленский подчеркнул, что нельзя не уставать в гражданской жизни, когда защитники устают на фронте.

"Мы все будем отдыхать после войны. Война в Украине и со всеми украинцами. И против нас воюет вся Россия. Почему я так отношусь. Поэтому я говорю, что Россия – не только Путин – Россия выбирала Путина и сейчас поддерживает его в этой войне против Украины .И так же, как ты говоришь, что вся Россия воюет против Украины, так же Украина обороняется вся. Все. Кто-то на фронте, кто-то на рабочем месте. Студент в университете. Он также учится и тоже здесь живет. Мотивирует так же", – добавил глава государства.

Он отметил, что для него важно, как для президента воюющей страны, быть не только в кабинете, но и на улице, на "нуле", чтобы поддержать наших защитников. Зеленский обратил внимание на важность награждения военных. Но еще более важно, по его мнению, когда награды вручает сам президент.

Они (военные – 24 Канал) счастливы (во время вручения наград – 24 Канал). Они не говорят много слов. Они жмут руку. И самые главные слова – они благодарят. И они служат народу Украины. И это самые главные слова. Каждый из них разный, но у них одна цель. И мне кажется, что она в этих словах: "Служу народу Украины",

– добавил Зеленский.

Вас же мы призываем ежедневно поддерживать защитников.которые организуют ваши родные, друзья, коллеги и знакомые. И не забывайте, что слишком малых донатов не бывает.