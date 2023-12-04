Власне, журналіст AP подякував, що їх привезли до Куп’янська, і що вони побачили передову оперативну базу. І на фоні цього перше питання інтерв'ю стосувалося важливості візитів на передову.

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Важливо підтримати військових

Це важливо для мене, як для громадянина. Це важливо для мене, як для президента. Просто для людини. І все це просто, щоб підтримати наших військових. Перш за все, підтримати ті бригади, які, як то кажуть, на передку, на "нулі". Які перебувають дійсно на фронті, під обстрілами. Ви сьогодні були, ви чули обстріли. Там, де ви сьогодні були, там невелика дистанція до першої лінії,

– наголосив президент.

Він додав, що у військових не має бути відчуття, що вони живуть у своєму світі, а держава – у своєму. За словами президента, всі ми один організм, одна держава. Володимир Зеленський наголосив, що не можна не втомлюватися у цивільному житті, коли захисники втомлюються на фронті.

"Ми всі відпочиватимемо після війни. Війна в Україні і з усіма українцями. І проти нас воює вся Росія. Чому я так ставлюся. Тому я кажу, що Росія – не лише Путін – Росія обирала Путіна і зараз підтримує його в цій війні проти України. І так само, як ти кажеш, що вся Росія воює проти України, так само Україна обороняється вся. Всі. Хтось на фронті, хтось на робочому місці. Студент в університеті. Він також навчається і також тут живе. Мотивує так само", – додав глава держави.

Він зазначив, що для нього важливо, як для президента воюючої країни, бути не лише в кабінеті, а й на вулиці, на "нулі", щоб підтримати наших захисників. Зеленський звернув увагу на важливість нагороди військових. Але ще важливіше, на його думку, коли їх вручає сам президент.

Вони (військові – 24 Канал) щасливі (під час вручення нагород – 24 Канал). Вони не говорять багато слів. Вони тиснуть руку. І найголовніші слова – вони дякують. І вони служать народу України. І це найголовніші слова. Кожен з них різний, але в них одна мета. І мені здається, що вона в цих словах: "Служу народу України",

– додав Зеленський.

Вас же ми закликаємо щоденно підтримувати захисників. Долучайтеся до зборів, які організовують ваші рідні, друзі, колеги та знайомі. І не забувайте, що замалих донатів не буває.