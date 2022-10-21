Что может приблизить победу Украины: военный эксперт назвал "рецепт" для каждого украинца

Война, которую Россия развязала против нашего государства, объединила весь украинский народ. Каждый украинец делает свой вклад в победу, насколько это возможно, ведь очень важно, бесконечно помогать фронту.

Мы не имеем права сломаться

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он подчеркнул, что здесь нет крайней точки. А если кто-то думает, что государство, волонтеры и зарубежные партнеры уже максимально насытили нашу армию – это далеко не так, ведь впереди тяжелая зима.

Обратите внимание Зимой воевать труднее: что сейчас необходимо украинским военным на фронте

Я категорический противник этой философии, когда говорят, что это государство должно позаботиться обо всем. Государство – это мы с вами. Государство – это форма организации общества, не иначе,

– подчеркнул Черник.

Военный эксперт добавил – если мы этого не осознаем и будем думать, что кто-то где-то сделает все, что нужно, то нас может ожидать катастрофа. Он убежден, что в перспективе рано или поздно все пойдет по сценарию Украины, но сейчас у нас нет права на надлом. Если он произойдет, то в историческом контексте он может быть итоговым.

Кроме того, противник также очень хорошо осознает, что ждет его в случае поражения. Именно поэтому россияне так свирепствуют, минируют Каховскую ГЭС, размахивают ядерной дубинкой и т.д.

"Подчеркну, война – мерзкое явление, однако рабство страшнее. Это, кстати, не мои слова, это слова Уинстона Черчилля", – заметил эксперт.

В чем больше всего нуждается фронт

По его словам, помогая фронту сейчас нужно акцентировать внимание на том, что впереди зима, и она может быть очень тяжелой. Следовательно, необходимы все возможные теплые вещи для обеспечения личного состава, в частности – портативные печи или "буржуйки".

Также следует учитывать и то, что уже сейчас наша энергетическая инфраструктура существенно повреждена, то есть с электроснабжением, особенно на линии разграничения, могут быть проблемы. Поэтому нашим военным нужны все возможные типы генераторов, которые могут производить электричество, а также дрова.

Какая ситуация с оружием

Черник отметил, что в части оружия сейчас уже сделано или делается все, что можно. При этом союзники не отворачиваются от нас, так что с оружием у Украины все не так плохо. Хотя, конечно, его никогда не бывает много.

"Но по большому счету все базовые системы, начиная от индивидуального автомата Калашникова и боекомплекта к нему, и наращивание артиллерийских систем и средств ПВО идут в правильном направлении", – подытожил военный эксперт.

Петр Черник рассказал о необходимости помощи фронту: смотрите видео

Что еще сейчас нужно военным на фронте

Волонтер и основатель благотворительного фонда "Все для победы" Геннадий Васьков рассказал 24 каналу, в каких вещах особенно нуждаются военные накануне зимы. По его словам, кроме средств обогрева, им необходима качественная и теплая форма, а также тактическая еда.

Что не менее важно и нужно защитникам в любое время года – это дроны и разнообразные автомобили, в том числе эвакуационный транспорт, оборудованный для вывоза раненых.