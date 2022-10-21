Ми не маємо права зламатися

Про це 24 каналу розказав військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, що тут немає крайньої точки. А якщо хтось думає, що держава, волонтери та закордонні партнери вже максимально наситили нашу армію – це далеко не так, адже попереду важка зима.

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Я категоричний противник цієї філософії, коли кажуть, що це держава має подбати про все. Держава – це ми з вами. Держава – це форма організації суспільства, не інакше,

– підкреслив Черник.

Військовий експерт додав – якщо ми цього не усвідомимо і будемо думати, що хтось десь зробить усе, що потрібно, то на нас може чекати катастрофа. Він переконаний, що у перспективі рано чи пізно все піде за сценарієм України, але зараз ми не маємо права на надлом. Якщо він станеться, то в історичному контексті він може бути підсумковим.

Крім того, противник також дуже добре усвідомлює, що чекає на нього у випадку поразки. Саме тому росіяни так лютують, заміновують Каховську ГЕС, розмахують ядерним кийком тощо.

"Підкреслю, війна – мерзенне явище, однак рабство страшніше. Це, до речі, не мої слова, це слова Вінстона Черчилля", – зауважив експерт.

Чого найбільше потребує фронт

За його словами, допомагаючи фронту зараз потрібно акцентувати на тому, що попереду зима, і вона може бути дуже важкою. Відтак, необхідні усі можливі теплі речі для забезпечення особового складу, зокрема – портативні печі або ж "буржуйки".

Також потрібно враховувати й те, що вже зараз наша енергетична інфраструктура суттєво пошкоджена, тобто з електропостачанням, особливо на лінії розмежування, можуть бути проблеми. Тож нашим військовим потрібні і всі можливі типи генераторів, які можуть виробляти електрику, та навіть дрова.

Яка ситуація зі зброєю

Черник зазначив, що в частині зброї зараз вже зроблено або робиться усе, що можна. При цьому союзники не відвертаються від нас, тож зі зброєю в України все не так погано. Хоча, звичайно, її ніколи не буває багато.

"Але за великим рахунком всі базові системи, починаючи від індивідуального автомата Калашникова і боєкомплекту до нього, і нарощування артилерійських систем та засобів ППО йдуть в правильному напрямку", – підсумував військовий експерт.

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Що ще зараз потрібно військовим на фронті

Волонтер та засновник благодійного фонду "Все для перемоги" Геннадій Васьків розповів 24 каналу, яких речей особливо потребують військові напередодні зими. За його словами, окрім засобів обігріву, їм необхідні якісна та тепла форма, а також тактична їжа.

Що не менш важливо і потрібно захисникам у будь-яку пору року – це дрони та різноманітні автомобілі, зокрема і евакуаційний транспорт, обладнаний для вивезення поранених.