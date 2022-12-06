Почему Венгрия блокирует предоставление Украине денег на 2023 год

Об этом 24 каналу рассказала основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская. Она подчеркнула, что Венгрия уже не в первый раз блокирует помощь Украине от ЕС.

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По ее словам, причина достаточно проста – Венгрия хочет получить доступ к деньгам фондов Европейского Союза, к которым у нее запрещен доступ.

Эксперт отметила, что Орбан (премьер-министр Венгрии – 24 канал) проводит так называемую "дипломатию заложников".

И если по обучению украинских военных в Венгрии еще понятно – это пророссийская позиция Орбана, то голосование по 18 миллиардам помощи Украине – означает, что Орбан просто взял в "заложники" эти деньги и будет шантажировать ЕС,

– объяснила Загребельская.

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Она подчеркнула, что 15 или 16 декабря собираются лидеры правительств стран ЕС на саммит, и там будет приниматься "джентельменское соглашение" между Орбаном и представителями этих стран.

По ее мнению, скорее всего, Венгрии будет выплачена какая-то часть этих денег из тех траншей, и эта страна проголосует и за 18 миллиардов евро Украине, и за корпоративный налог.

В случае если этого не произойдет – то, вероятно, эти деньги мы получим, но по прямым займам от правительств. Это, конечно, будет несколько сложная для нас и более длинная процедура, с точки зрения получения средств, но эти деньги мы все равно получим,

– считает Загребельская.

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Кроме того, глава венгерского МИД заявил, что ограничение цен на нефть из России якобы "вредит европейской экономике". Венгрия освободилась от применения обжемки цены на российскую нефть. То есть, она добровольно будет платить за российскую нефть больше. Мол, это от этого зависит энергетическая безопасность Венгрии.

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