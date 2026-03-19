В Украине вернули графики отключений света: что произошло в энергосистеме
В Украине снова ввели графики отключения электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры и дефицита мощности. Ситуацию осложняют погодные условия и плановые ремонты на энергоблоках.
Энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов энергосистемы. Об этом рассказали в ДТЭК.
Почему в Украине снова ввели графики отключения электроэнергии?
В Украине снова действуют графики отключения электроэнергии из-за повреждения объектов, обеспечивающих передачу электричества. Вследствие атак энергосистема не может передать достаточное количество мощности для стабильного питания всех потребителей.
Кроме того, ситуацию дополнительно усложняет изменение погодных условий – из-за похолодания и облачности снизилась эффективность солнечных электростанций. Также часть атомных энергоблоков находится на плановых ремонтах, что влияет на общий баланс генерации.
В компании ДТЭК отметили, что специалисты делают все возможное для стабилизации ситуации и восстановления бесперебойного электроснабжения.
У Минэнерго сообщили, что по состоянию на утро 19 марта из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях остаются без света. В частности, результате атаки на объект Запорожьеоблэнерго ранения получил один из работников.
Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам.
Что известно о недавних атаках на энергосистему?
Утром 19 марта российские войска атаковали Запорожье, в результате чего без света остались более 38 тысяч потребителей. Впоследствии, энергетики смогли оперативно восстановить электроснабжение для 83% абонентов, но без света остаются 6 265 бытовых и 305 юридических потребителей.
Вечером 18 марта Россия атаковала энергообъект вблизи Нововолынска на Волыни, вызвав серьезные повреждения и пожар. В результате атаки более 30 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
В ночь на 7 марта в результате массированной атаки 7 областей Украины оставались без электроэнергии. В Киеве без отопления оставались 1 905 домов, а всего в столице почти 2 700 многоэтажек без тепла.