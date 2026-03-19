Енергетики працюють над відновленням пошкоджених об'єктів енергосистеми. Про це розповіли в ДТЕК.

Чому в Україні знову запровадили графіки відключення електроенергії?

В Україні знову діють графіки відключення електроенергії через пошкодження об'єктів, що забезпечують передачу електрики. Внаслідок атак енергосистема не може передати достатню кількість потужності для стабільного живлення всіх споживачів.

Крім того, ситуацію додатково ускладнює зміна погодних умов – через похолодання та хмарність знизилася ефективність сонячних електростанцій. Також частина атомних енергоблоків перебуває на планових ремонтах, що впливає на загальний баланс генерації.

У компанії ДТЕК наголосили, що фахівці роблять усе можливе для стабілізації ситуації та відновлення безперебійного електропостачання.

У Міненерго повідомили, що станом на ранок 19 березня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій, Харківській та Сумській областях залишаються без світла. Зокрема, внаслідок атаки на об'єкт Запоріжжяобленерго поранення отримав один із працівників.

Йому надається необхідна медична допомога. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім абонентам.

Що відомо про нещодавні атаки на енергосистему?