Энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов энергосистемы. Об этом рассказали в ДТЭК.

Почему в Украине снова ввели графики отключения электроэнергии?

В Украине снова действуют графики отключения электроэнергии из-за повреждения объектов, обеспечивающих передачу электричества. Вследствие атак энергосистема не может передать достаточное количество мощности для стабильного питания всех потребителей.

Кроме того, ситуацию дополнительно усложняет изменение погодных условий – из-за похолодания и облачности снизилась эффективность солнечных электростанций. Также часть атомных энергоблоков находится на плановых ремонтах, что влияет на общий баланс генерации.

В компании ДТЭК отметили, что специалисты делают все возможное для стабилизации ситуации и восстановления бесперебойного электроснабжения.

У Минэнерго сообщили, что по состоянию на утро 19 марта из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях остаются без света. В частности, результате атаки на объект Запорожьеоблэнерго ранения получил один из работников.

Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам.

Что известно о недавних атаках на энергосистему?