Командир Верес откровенно ответил, почему вообще не звонит семье с фронта

Выполнение боевых задач для военных – это дело, которое требует максимальной сосредоточенности. Иногда даже пообщаться с родственниками становится сложно.

Командир подразделения К-2 54 ОМБр Кирилл Верес в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, что постоянные разговоры с семьей на фронте его могут отвлекать. Поэтому свое общение с близкими он минимизировал.

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Как часто военные общаются с родственниками

Сохранять связь с семьей для военного может быть не так легко в условиях боевых действий. Особенно, когда говорится о командирах, чьи обязанности не позволяют быть на связи постоянно.

Я почти не общаюсь со своей семьей, ну, скажем так, за этот месяц. Я ни разу не звонил домой. Это реально отвлекает мое внимание. Я говорил это еще два года назад, тогда на меня полился гейт, типа "как ты можешь не звонить?". Если я буду звонить домой и думать, скажем, о ремонте или о шторах, я не смогу заниматься нормально. Я буду переключаться,

– заметил Кирилл Верес.

Военный добавил, что эра технологий все облегчает. Ведь если он заходит в мессенджер, там сообщает, когда последний раз он был в сети. Поэтому семья может понять, что с военным все в порядке.

"Мы списываемся, пожалуй, раз в три дня, несколько эсэмэсок я пишу. Я приезжаю домой, мы тогда уже общаемся. Раньше, наверное, я, может, еще звонил три раза в месяц. Сейчас, за последний месяц, ни разу. Это нормально у нас. Это ситуация сугубо моей семьи", – уточнил Верес.

В то же время когда к командиру звонят семьи бойцов и спрашивают о состоянии своего родственника, который не выходил на связь более 5 дней – это другое дело. По словам Вереса, если военный жив и с ним все в порядке, он должен быть на связи хотя бы раз в два – три дня.

"У меня ситуация немного другая. Я командир, я имею право принимать такие решения. Так что здесь не надо сравнивать. Это такая жизнь. Чем больше масштабируется наше подразделение, чем больше моя военная карьера растет, то наше общение (с женой – 24 Канал) становится меньше и меньше. Однако, когда я дома, я с женой, если есть возможность, то 20 часов из 24 в сутки", – добавил Верес.