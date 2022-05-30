Почему "воинов Рамзана" назвали текток-войсками: СБУ получила доступ к телефону кадыровца

Служба безопасности Украины получила доступ к телефону одного из кадыровцев. Боец из Чечни приехал на войну в Украине.

В телефоне Служба безопасности Украины нашла много видео. Теперь СБУ обнародовала находку в сети.

К теме Кадыровцы так увлеклись мародерством, что воруют даже у российских военных, – СБУ

Как подчеркнули в украинском ведомстве, благодаря найденным видеофайлам "стало еще понятнее, почему некоторые подразделения кадыровцев называют "текток войсками".

Вместо боев с украинскими защитниками эти "пехотинцы Путина" героически воюют с соснами в лесах Луганщины,

– пошутили в Службе безопасности Украины.

В общей сложности на опубликованных кадрах видно, сколько дублей с выстрелами делают кадыровцы", чтобы показать очередной 20-секундный ролик в тектоке.

Что нашли в телефоне захватчика

В телефоне захватчика нашли немало отснятых кадров. Например, на видео видно, как один из кадыровцев танцует под выстрелы в воздух из автоматов его собратьев. В другом фрагменте видеоролика двое кафиров бьются на мечах.

"20 секунд в токтоке – и ты почти выиграл войну в трех соснах", – подчеркнули в СБУ.

Кроме того, в противоположность российским оккупантам в конце видео Служба безопасности Украины показала яркие кадры, как Вооруженные Силы Украины уничтожают врага – без повторных дублей и просто в цель.

Пока захватчики снимают "героические" ролики, ВСУ с "одного дубля" уничтожили уже более 30 тысяч кафиров,

– подписали кадры в СБУ.

СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев: смотрите видео

Главные новости с кадыровцами: коротко

Еще 25 февраля на юго-западе Беларуси в Бресте была замечена большая колонна российской военной техники . Ею якобы курсировали кадыровцы.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал , что российский враг получил приказ ликвидировать Владимира Зеленского. Операцию должны были выполнить кадыровцы. Впрочем, их группу накрыли под Гостомель .

4 марта чеченские бойцы ворвались на ЗАЭС . Захватчики стреляли в мирных людей и использовали против них гранаты. Впоследствии они направились к самой станции и начали предпринимать попытки ее захватить. В ночь на 4 марта в результате обстрелов Запорожская АЭС загорелась .

Впоследствии стало известно, что Россия планировала приобщить к штурму Киева самые боеспособные части, в том числе кадыровцев. Однако этот план провалился.

Кадыровцы были одним из подразделений, которые совершали зверства в Киевской области. Ими, в частности, был захвачен психоневрологический диспансер в Бородянке. Бойцы также обстреливали мирное население и заминировали инфраструктуру.

На терроре гражданского населения их победы завершились. Столкнувшись с ВСУ спецподразделение понесло значительные потери. Также наши войска ликвидировали одного из ближайших соратников Рамзана Кадырова под Бучей.

После этого кадыровцы начали возвращаться в Чечню и отказывались ехать на службу в Украину.

Важно – россияне убивают матерей на глазах у детей: смотрите видео