Из-за дронов-камикадзе тревоги могут продолжаться дольше, – Воздушные силы
Украинцам нужно быть готовыми к тому, что воздушные тревоги будут продолжаться дольше. Все из-за дронов-камикадзе.
Детали рассказал Юрий Игнат – спикер командования Воздушных сил ВСУ – в эфире телемарафона. Причина – применение медленных иранских дронов-камикадзе.
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В ходе комментария Игнат заявил, что в то время в нескольких областях Украины объявили сигнал воздушной тревоги. "Работали" дроны-камикадзе, которые недавно завезли в Беларусь.
Почему так долго тревоги? Сразу объясню жителям западных областей и других. Потому что скорость дрона не высока – 120 – 150 километров в час. И он долго летит и может корректировать маршрут. Следовательно, тревога будет несколько длиннее,
– заявил Игнат.
Что известно об иранских дронах
Россия активно применяет для атак иранские дроны-камикадзе. Речь идет о Shahed-136 – беспилотных летательных аппаратах с боевой частью. Они отличаются тем, что способны длительное время в режиме ожидания находиться в воздухе в районе цели, а также оперативно атаковать, когда получат команду от оператора.
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