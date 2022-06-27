Почему вручают повестки мужчинам с "белым билетом" и могут ли их мобилизовать

В случае проблем со здоровьем мужчинам призывного возраста могут предоставить отсрочку. В таком случае военнообязанные получают "белый билет".

Повестку могут вручить даже непригодным к службе

Во время военного положения существует только 2 вида такого билета – пригодный или непригодный. Об этом рассказал адвокат Алексей Носов.

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В "белом билете" могут указать также частичную или временную непригодность лица к службе.

Если в документе человека написано, что он ограниченно пригоден, мы имеем полное право его призывать,

– заявил майор Сергей Журавель.

Повестку в военкомат могут вручить даже мужчинам, которые непригодны для службы. Игнорировать его нельзя, ведь за это предусмотрена ответственность. Поэтому человек, получивший повестку, должен прийти в военкомат и предоставить документы, подтверждающие его право на отсрочку или освобождение от службы.

Повестка – не всегда мобилизация

Юрист уточнил, что вручение повестки не означает, что человека сразу мобилизуют. Ведь в общей сложности этот документ бывает 4 видов:

для уточнения определенных данных: семейное положение военнообязанного, место работы, наличие детей и их количество;

на прохождение военно-врачебной комиссии. Именно после нее и будут решать, пригоден ли человек к службе;

на срочную военную службу (сейчас и их не выдают из-за всеобщей мобилизации);

мобилизационное предписание. Этот документ представляют военнообязанным, которых медкомиссия признала пригодными. Заметим, что в этом случае следует явиться в призывной пункт в течение 24 часов после вручения повестки.

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