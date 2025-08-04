Посол Украины в Турции Нариман Джелял рассказал, будет ли Анкара защищать интересы Украины во время следующих этапов мирных переговоров. Также он сказал, какова роль Эрдогана в этом процессе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Какова позиция Турции в мирных переговорах между Украиной и Россией?

По словам Джеляла, Анкара понимает, что Россия только затягивает процесс переговоров. Но вряд ли Турция изменит свою роль.

В Турции всё прекрасно понимают, возможно, по-своему. Наша задача – доносить им свою позицию и объяснять определенные моменты. Но мы должны быть реалистами: Турция прежде всего защищает собственные интересы. Поэтому не стоит иметь в отношении нее нереалистичных ожиданий. Относительно ее нейтральности в переговорном процессе, они пока полностью выполняют функцию фасилитатора,

– объяснил посол.

Важно, что Турция может выступать площадкой для переговоров. Ведь, например, европейские страны Россия не воспринимает.

"Турция благодаря своей позиции – где-то шаг навстречу нам, где-то шаг навстречу россиянам – получила возможность быть такой площадкой. Это важно для всех, и для нас тоже. Рано или поздно нам нужно будет договариваться, а для этого необходимо общаться. Поэтому я не разделяю скепсиса относительно того, что в Стамбуле ничего полезного не происходит", – добавил Джелял.

Почему встречи в Стамбуле важны?

Существенного прогресса по главной теме – перемирию – пока нет. Но существует гуманитарный трек, то есть обмен пленными. Ранее не удавалось проводить такие масштабные обмены.

"Гуманитарный трек – это возможность освобождать наших людей и одновременно поддерживать заинтересованность в стамбульском процессе (...) Это как подогревать духовку, чтобы в нужный момент запечь блюдо. Стамбульский процесс в нынешнем виде как раз позволяет поддерживать ситуацию в готовности", – акцентировал дипломат.

Лично Эрдоган активно вовлечен в процессы, он ведет диалог с различными сторонами, чтобы собрать лидеров в Турции. Эрдоган может гарантировать безопасность для Путина во время этой встречи. И может стать "авторитетным свидетелем разговора и гарантом того, о чем будут достигнуты договоренности".