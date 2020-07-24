Очередной этап обмена пленными не происходит из-за ряда нестыковок и неувязок в списках. Кроме того, процесс откладывается, поскольку идут торги.

Об этом сообщил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. Как отметил он в комментарии журналу "Фокус", в гуманитарной группе минской ТКГ представители РФ предлагают разбивать пленных на категории – кого подтверждать на обмен, а кого нет.

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Мы говорим: "Париж сказал "всех на всех", показываем доказательства ответы родственникам "администрацией" тюрем. Но отдавать не согласны. Зато просят людей, которых мы реально найти не можем, – их нет в нашей пенитенциарной системе,

– сказал Резников.

По его словам, также часто спрашивают на обмен без вести пропавших, которых сложно идентифицировать.

"Придумывают квоты, формулы – идет торг, поэтому процесс откладывается", – пояснил вице-премьер.

Чиновник добавил, что иногда представители России приглашают на обмен российских граждан, в том числе офицеров, задержанных из-за событий на Донбассе.

"В последнем обмене были такие, мы пригласили консула РФ, вручили документы и передали на линии соприкосновения. Их переход на территорию ОРДЛО в который раз доказывает наличие эффективного контроля РФ на оккупированных территориях Донбасса", – констатировал Резников.

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