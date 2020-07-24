Почему задерживается обмен пленными: объяснение Резникова
Очередной этап обмена пленными не происходит из-за ряда нестыковок и неувязок в списках. Кроме того, процесс откладывается, поскольку идут торги.
Об этом сообщил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. Как отметил он в комментарии журналу "Фокус", в гуманитарной группе минской ТКГ представители РФ предлагают разбивать пленных на категории – кого подтверждать на обмен, а кого нет.
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Мы говорим: "Париж сказал "всех на всех", показываем доказательства ответы родственникам "администрацией" тюрем. Но отдавать не согласны. Зато просят людей, которых мы реально найти не можем, – их нет в нашей пенитенциарной системе,
– сказал Резников.
По его словам, также часто спрашивают на обмен без вести пропавших, которых сложно идентифицировать.
"Придумывают квоты, формулы – идет торг, поэтому процесс откладывается", – пояснил вице-премьер.
Чиновник добавил, что иногда представители России приглашают на обмен российских граждан, в том числе офицеров, задержанных из-за событий на Донбассе.
"В последнем обмене были такие, мы пригласили консула РФ, вручили документы и передали на линии соприкосновения. Их переход на территорию ОРДЛО в который раз доказывает наличие эффективного контроля РФ на оккупированных территориях Донбасса", – констатировал Резников.
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Что известно об обменах пленными при президентстве Зеленского
- 7 сентября 2019 года Украина провела большой обмен с Россией. Состоялся он по схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленные моряка, которых Кремль захватил на входе в Керченский пролив, и 11 политзаключенных.
- 29 декабря 2019 года провели обмен с боевиками на Донбассе. Вернулись 76 украинцев, среди которых – 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.
- 16 апреля 2020 года состоялся так называемый Пасхальный обмен. В итоге Украина вернула 20 своих граждан, отпустила 18 боевиков и их сторонников (четверо, к слову, не захотели возвращаться на оккупированные территории). Среди людей, которые вернулись из подвалов боевиков, большинство являются гражданскими. Исключение составляют лишь двое военных и правоохранитель. Луганские боевики отпустили только гражданских.