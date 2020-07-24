Черговий етап обміну полоненими не відбувається через низку нестикувань і неузгодженостей у списках. Крім того, процес відкладається, оскільки йдуть торги.

Про це повідомив віцепрем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков. Як зазначив він у коментарі журналу "Фокус", в гуманітарній групі мінської ТКГ представники РФ пропонують розбивати полонених на категорії – кого підтверджувати на обмін, а кого ні.

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Ми кажемо: "Париж сказав "всіх на всіх", показуємо докази: відповіді родичам "адміністрацій" в'язниць. Але їх віддавати не погоджуються. Натомість просять людей, яких ми реально знайти не можемо, – їх немає в нашій пенітенціарній системі,

– зауважив Резніков.

За його словами, також часто запитують на обмін безвісти зниклих, яких складно ідентифікувати.

"Придумують квоти, формули – йде торг, тому процес відкладається", – пояснив віцепрем'єр.

Посадовець додав, що іноді представники Росії запрошують на обмін російських громадян, зокрема офіцерів, затриманих через події на Донбасі.

"В останньому обміні були такі, ми запросили консула РФ, вручили документи та передали на лінії зіткнення. Їх перехід на територію ОРДЛО вкотре доводить наявність ефективного контролю РФ на окупованих територіях Донбасу", – констатував Резніков.

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Що відомо про обміни полоненими за президенства Зеленського

7 вересня 2019 року Україна провела великий обмін з Росією. Відбувся він за схемою "35 на 35". В Україну повернулися 24 військовополонені моряки, яких Кремль захопив на вході до Керченської протоки, та 11 політв'язнів.

29 грудня 2019 року провели обмін із бойовиками на Донбасі. Повернулися 76 українців, серед яких – 12 військових. Ще 5 людей захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.