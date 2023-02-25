В МИД объяснили, почему Залужный не присутствовал на встрече с Байденом

Джо Байден находился в Украине с официальным визитом 20 февраля. На встрече с президентом США не было Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Почему украинского генерала не было на встрече рассказал в интервью "Украинской правде" заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник. Известно, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не вошел в состав украинской делегации, которая встречала в Киеве президента США, информирует 24 Канал.

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Почему Залужного не было на встрече с Байденом

Если бы господин Милли был здесь вместе с президентом Байденом, тогда это (присутствие Залужного – 24 Канал) было бы, наверное, очевидно. Потому что, как правило, эти делегации формируются с учетом того, кто приехал. Это такая классика дипломатии, протокола,

– заявил Андрей Мельник.

Дипломат также отметил, что не стал додумывать того, чего на самом деле не было.

"Поверьте мне, здесь нет никаких подводных камней. Это был камерный формат", – уточнил Мельник.

Стоит заметить, что в американскую делегацию, которая посещала Киев, не вошел председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Байден здоровается с украинской делегацией в Киеве / Фото ОП

Зеленский пригласил Милли в Киев

Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции 24 февраля ответил на вопрос журналистки о том, что генерал Милли заявил, якобы россиян не удастся выгнать из Украины.

Президент Украины отметил, что он уважает мнения военных, особенно партнеров, постоянно поддерживающих Украину и лидеров помощи.

Если действительно Милли так думает, то, наверное, я действительно услышал бы такие мысли, это первое. Второе – все зависит от поддержки. Поэтому генерал Милли, если хочет, чтобы мы быстрее вытеснили врага из нашего государства – думаю, он (от него это очень зависит) должен ускорить поставки оружия,

– заявил Зеленский.

Что касается поддержки США в целом, то президент Украины отметил, что самый главный ответ – приезд Джо Байдена. Ведь в этом случае говорится о вере в победу.

"А генерал Милли пока не приезжал", – сказал Зеленский.

Однако президент добавил, что Украина приглашает главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли посетить наше государство.