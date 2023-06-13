Единственная гарантия безопасности в регионе: Foreign Affairs о помощи Запада Украине

Российская армия вторглась на территорию Украины с мнением о том, что ей удастся захватить Киев блицкригом после того, как наша страна обрела независимость в 1991 году. Тем не менее, украинские Вооруженные Силы поломали планы россиян, показав, что разница в размере и силе ничто по сравнению с мужеством и стальной выдержкой украинцев.

Развеялись иллюзии и у западных партнеров, которые давали Киеву 3 дня, а в лучшем случае несколько месяцев борьбы. Однако Украина до сих пор довольно удачно отражает наступление врага, контратакуя на отдельных направлениях.

Да, вероятно после наступления наступит затишье в боях, поскольку ВСУ будет пытаться закрепить свои достижения. Но это будет только пауза во все еще меняющемся конфликте, а не шаг в тупик. Журналисты издания Foreign Affairs отмечают, что Запад должен продолжить помогать Украине в этой борьбе, ведь это одна из немногих возможностей сохранить мир и стабильность в европейском регионе.

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Запад верит в победу Украины

Главной целью западных правительств с начала полномасштабной войны было помочь Украине избежать поражения. Соединенные Штаты, Европа и другие союзники предоставили большие объемы экономической помощи и все более мощное оружие Киеву, который использовал их, чтобы удержаться в борьбе. Однако чтобы не провоцировать Москву, Запад скрывал объем и характер своей помощи. Эти страны пытались избежать возможных прямых столкновений между НАТО и Россией. Именно поэтому они тщательно выбирают оружие, которое присылают, постепенно предоставляя технику, которую спрашивала Украина.

Во многом это простое благоразумие, отражающее стандартные аспекты войны ядерной эры. Здесь есть смысл сохранить косвенное вмешательство Запада и ограничить театр боевых действий, чтобы предотвратить дальнейшие нападения на Москву. Но продемонстрированная Украиной способность эффективно использовать военную помощь делает целесообразным ослабить ограничения на этом фронте.

Соответственно, вместо того, чтобы ограничивать обычную военную помощь Украине, США и Европе должны увеличить ее поток: больше бронетехники, артиллерии и боеприпасов, улучшенная противовоздушная защита, а также эскадрильи реактивных истребителей четвертого поколения. Журналисты отметили, что такой курс является не только наиболее правильным, но и лучшим способом покончить с войной.

Украинские защитники показали свою мощь и свободу

Первоначально помощь Запада была резко ограничена. Министр обороны Алексей Резников рассказывал, что когда Украина просила США предоставить Stinger, им ответили копайте окопы и убивайте как можно больше россиян, пока все не кончится. На Западе не верили в победу нашей страны, однако, поскольку украинские войска выстояли и продолжали борьбу, Соединенные Штаты, европейские страны и другие партнеры Украины в конечном итоге поставляли широкий спектр все более совершенного оружия. Пришли и Stinger, и HIMARS, и Patriot, сбивавшие российские гиперзвуковые ракеты Кинжал. В конце концов броню будут поддерживать и самолеты F-16.

Свежие, хорошо оснащенные, высокомотивированные участвующие в наступлении украинские бригады, тем временем сталкиваются с уставшими российскими войсками с угнетенным моральным духом и посредственным руководством. Россия обладает большей живой силой и техникой, чем ее противник, но не использует их должным образом.

"У России есть огромный набор инструментов, но нет понимания, как их эффективно использовать", – сказал украинский военный, пожелавший остаться анонимным.

Он отметил, что россияне используют классический советский подход. Кроме этого, у них нет стратегического плана с тех пор, как первоначальное вторжение провалилось. Ресурсы Москвы становятся ограниченными из-за истощения и санкций, и в этот момент ее силы уже не способны к значительному наступательному прогрессу. Украинцы будут атаковать сложные укрепления, а россияне, вероятно, будут лучше в обороне, чем в наступлении.

Украинские чиновники в Киеве не верят, что сама по себе кампания контрнаступления сможет положить конец войне.

Наша цель – полное изгнание России с территории Украины. Если наступление достигнет этого, оно будет последним. Если нет, то будет больше,

– сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он сказал, что если Запад прекратит снабжение оружием, Украина просто перейдет к войне меньшей интенсивности. С этим мнением согласился и мэр Киева Виталий Кличко, который сказал, что главная цель украинской армии – границы 91 года, включая Крым. Как и россияне, украинцы воспринимают войну не только как испытание оружия, но и как испытание воли, и убеждены, что имеют преимущество у обоих.

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Россияне же прибегают к ядерному шантажу

Многие сторонние наблюдатели переживают о том, что может сделать российский президент Владимир Путин до того, как украинцы добьются успехов в контрнаступлении. К примеру, применить ядерное оружие.

"Некоторые западные аналитики считают, что Соединенные Штаты и НАТО должны назвать блефом ядерный шантаж Кремля и более откровенно поддержать украинцев в вытеснении российские силы из Украины", – отметила политолог Нина Танненвальд.

Надлежащий подход к риску, утверждает она, признает, что ядерный шантаж ограничивает возможности Украины и означает, что хорошего результата для Киева будет сложнее достичь.

Это, конечно, правда, но человечество пережило эту угрозу, находясь в гораздо худших и менее стабильных руках, от советского диктатора Иосифа Сталина до китайского тирана Мао Цзэдуна и жестокой династии Кимов в Северной Корее. Именно поэтому нет никаких оснований полагать, что модель ядерного оружия после неиспользования с 1945 года изменится. Сами украинцы, которые понесли бы основное бремя любой ядерной атаки, знают все о вероятных российских красных линиях, но гораздо меньше, чем их американские и европейские коллеги, озабочены пересечением их россиянами.

Алексей Резников уверен, что ядерная угроза – это всего лишь блеф. Ведь их оружие устарело, и Москва не может быть уверена, будет ли оно работать или нет.

Китай и Индия сказали им не использовать ядерное оружие. И использовать их негде. Использование на поле боя повредило бы им, а также нам, а общее использование спровоцировало бы возмездие и прекратило бы любые шансы на переговоры,

– сказал он.

Журналисты также отметили, что украинцы видят разрыв между объективными реалиями российской ситуации и признанием Кремлем. Следующие несколько месяцев борьбы должны снизить этот разрыв, и тогда все станет интересным.

Война не завершится после вытеснения россиян из Украины

Высокопоставленный украинский военный отметил, что война не закончится, даже если Украина выйдет на границу 91 года. Ведь у украинских граждан все равно будет враг-сосед.

"Конец этой войны настанет тогда, когда Украина убедит Россию не думать о повторной попытке войны через несколько лет. Мы не намерены оставлять эту ношу нашим детям", – сказал мужчина.

То, что полтора года тому назад могло показаться простой бравадой, теперь звучит как правдоподобный стратегический план. Журналисты отметили, что когда контрнаступление закончится, Украина, вероятно, будет пытаться прорвать российские границы, отвоевать значительные куски своей территории и иметь возможность серьезно угрожать России.

Однако даже реальная угроза вернуть всю территорию украинской армии может быть недостаточно, чтобы вызвать подлинное изменение мнений в Москве. Боевые действия должны продолжаться до тех пор, пока Москва не признает, что не может добиться территориальных достижений военной силой.

Журналисты подчеркнули, что основной причиной войны является отказ России согласиться с распадом Советского Союза и его готовностью силой вернуть свою бывшую империю. Эта проблема будет полностью решена только тогда, когда Москва признает, что ее империя навсегда распалась и начнет приспосабливаться к жизни как нормальная страна, а не международный хищник.

К тому времени Россия будет напрасно истощаться, теряя расположение на международной арене, и будет окружена сильной оборонительной линией, простирающейся от Балтийского до Черного моря – новым железным занавесом, опущенным не для того, чтобы сохранить европейские страны от захвата.

Потребовались поражения в двух мировых войнах, прежде чем Германия поняла, что агрессия не приносит денег. Чтобы усвоить этот урок, России может понадобиться поражение не только в Украине, но и во второй холодной войне. К тому времени занавес все же надо стеречь.

Война после войны

Чтобы война полноценно завершилась, Украина должна продолжать свое движение в демократическом направлении. Внутренняя демократизация – это второй фронт войны, и борьба там будет продолжаться еще долго после того, как замолчат пушки на Востоке и на юге нашего государства. Украинские партнеры правы, когда заботятся о коррупции и подотчетности властей Украины.

Не менее озабочены этим вопросом и обычные украинцы. В ноябре 2013 года украинский журналист Мустафа Найем написал пост в фейсбуке, призывая людей присоединиться к нему на улицах, чтобы протестовать против отказа президента Украины Виктора Януковича от партнерства с Европой. Это послужило толчком к тому, что произошла революция достоинства. Уже в 2023 году Найем, ныне депутат Верховной Рады и глава Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры сказал, что эта война – окончательный ответ России на Евромайдан.

Это продолжение и кульминация борьбы за независимость и свободу. Мы убегаем от своего прошлого, и коррупция является частью этого. Важна реформа, а не просто реконструкция. Если наши внутренние обещания не будут выполнены, то после победы у вас будет еще один Майдан, – сказал он.

На этом фронте администрация Байдена и другие западные правительства должны объединять щедрую помощь с сильной защитой того, как она используется.

Работа над ошибками Запада

Что касается мнения о том, что эта война отвлекает внимание от других, более актуальных и важных проблем национальной безопасности Запада, является абсолютной ложью и цинизмом. Журналисты подчеркнули, что благодаря войне в Украине НАТО истощает силу своего врага и усваивает бесценные уроки о природе современного боя: от количества необходимой техники до важности сочетания коммерческих и военных технологий, необходимости постоянных инноваций и быстрой разработки оружия.

Успех на поле боя - самая высокая реклама для любой системы вооружения, и показатели Украины означают, что спрос на передовую западную артиллерию, бронетехнику и противовоздушную оборону будет только расти. Война выявила практически все недочеты в западном оборонно-промышленном комплексе. Эти страны, к счастью, успели их исправить, прежде чем ситуация станет действительно критичной для их собственной безопасности. Правы и те, кто сетует, что не хватает боеприпасов, чтобы одновременно защитить Украину, Тайвань и США. Но решение проблемы заключается не в изоляции Украины, а в том, чтобы производить больше оружия.

Для этого потребуется реформировать оборонные учреждения и неэффективную практику закупок в Вашингтоне. Министерству обороны США придется извлечь из войны в Украине ценные уроки. Между тем, сторонники войны как в администрации, так и в Конгрессе должны будут обеспечить достаточно долгосрочного финансирования, чтобы восстановить внутренние линии производства важной техники, начиная от пушек и танков, снарядов и беспилотников, ракет и самолетов. Эта война является наиболее неотложным и важным вопросом повестки национальной безопасности, и западные правительства должны рассматривать ее как таковую.

До сих пор усилия были образцом того, как соединить жесткую и мягкую силу в одной стратегии. Теперь нужно завершать работу над ошибками.