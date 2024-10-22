КНДР могла отправить тысячи военных на войну против Украины: почему нет реакции от мира

Недавно появились факты, подтверждающие участие северокорейских военных в войне в Украине на стороне России. Присутствие контингента из КНДР на войне может иметь крайне негативные последствия для нашей страны и Запада.

Несмотря на это, партнеры, в частности США, до сих пор не переходят к решительным действиям, а наоборот делают вид будто бы ничего не происходит. Политолог Николай Давидюк сказал 24 Каналу, что Украина попала в ловушку политического игнора.

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Войска КНДР в Украине – это проблема всей Европы

Соединенные Штаты Америки никогда не отличались резкими и радикальными реакциями. Они сначала должны тщательно выяснить все и только после этого перейти к действиям.

Запад пытается держать паузу. Партнеры не дают Украине ракеты, одновременно Россия заводит десятки тысяч войск другой страны. А что если не это эскалация?

– сказал Давидюк.

По его словам, если уж Северная Корея вступает в игру, то это проблемы всей Европы. В то же время Европа дальше пытается упорно не делать, что проблемы не существует.

Важно! Глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов подтвердил, что до ноября 11 тысяч военных КНДР будут готовы воевать в Украине.

По мнению политолога, США отреагируют на участие военных из КНДР в войне в Украине. Однако сейчас украинским политикам надо больше говорить об этом.

"Кричать на весь мир, давать больше доказательств, чтобы получить на эти эмоции больше помощи", – отметил Давидюк.

Есть только одна адекватная реакция

Впрочем, есть реакция от министерства иностранных дел Южной Кореи. Сеул может прислать военных, офицеров разведки и экспертов по тактике противника, которые специализируются на Северной Корее, в Украину.

К слову, Южная Корея использует оружие стандартов НАТО, процветает оборонно-промышленный комплекс, правительство до 2027 года планирует стать четвертым по величине экспортером оружия. Политолог оценил, сможет ли Южная Корея прибегнуть к таким действиям.

"Резких движений в Соединенных Штатах до избрания нового президента не будет. Поэтому не думаю, что сейчас могут ракетами Tomahaw обстрелять Пхеньян. Все же пытаются дальше не замечать и говорить, что нет доказательств, не приехали и тому подобное. Но вопиющие факты медийно могут сделать свое", – добавил Давидюк.