Реальность слишком жестока или почему на Западе продолжают жить иллюзиями по отношению к России

Большой резонанс вызвало выступление главы итальянского правительства Джорджии Мелони в парламенте своей страны, где она четко обозначила позицию о необходимости поддержки Украины. Хорошо, что она все прекрасно понимает. Понимает, что конкретно происходит у нас, потому что у некоторых западных политиков с этим до сих пор большие проблемы.

Не существует территориального спора между Украиной и Россией

Кажется, что может быть проще? На Украину напала Россия. Напала по самой банальной причине, которая существовала всегда. Из-за желания одного государства захватить другое. Но проблема в том, что сейчас, как бы XXI век, есть куча международных документов, которые прямо это запрещают, куча организаций, которые должны за этим следить. Однако Россия просто взяла и напала.

Интересно Какая судьба ждет Беларусь с ядерным оружием

Конечно, они придумали кучу причин, почему это должно было произойти. Здесь тоже ничего нового нет, потому что еще при шумерских царях для войны придумывали какие-то "причины", хотя реально основанием было исключительно желание завоеваний. Проблема человечества состоит в том, что Россия хочет вернуть всех обратно в темное и мрачное прошлое тотального беззакония, основанного исключительно на праве силы.

И это не "территориальный спор", как нам пытаются доказать отдельные американские политики. Нет ведь никаких территориальных споров. Границы Украины были признаны всеми государствами мира в 1991 году, и первой это сделала сама Россия. Это не тот случай, когда можно сделать вид, что ты зажал несколько пальцев на ладони.

Это никакое не противостояние России с "Западом", НАТО, США, никакой не "конфликт", а просто обычная завоевательная война в стремлении пересмотреть историю.

Я, в общем-то, понимаю, откуда берутся настроения отдельных представителей западных обществ. Речь идет не только о тех, кто как-то зависит от России. Для многих просто сложно признать реальность и проще ее отвергать. Сложно признать, что абсолютное зло, о котором они читали в учебниках, то, о котором они смотрели фильмы, это не атрибут прошлого. Это часть нашей реальности. Оно рядом с нами. Оно живое, активное, действенное и опасное. А еще у него есть ядерное оружие.

Читайте также Ошибка императора: как Си нечаянно консолидировал Запад против Империи Зла

Поэтому проще убеждать себя, что это все "конфликт", "территориальный спор", противостояние с "Западом". Ну, а некоторые политики это чувствуют и пытаются тоже это повторять.

Агрессор – не только Путин

Но реальность от этого не изменится. Россия начала захватническую войну. Примитивную захватническую войну с целью захвата и аннексирования целого государства. Граждане этого государства с этим не согласились, предоставили отпор, захватчик "обиделся" и развернул террор. Так захватническая война стала войной за существование украинского народа.

Поэтому многие "миротворцы" вместе с одним "дедом в белом" из Рима должны помолчать, и не пытаться поставить на одну ступень жертву и агрессора, а просто подумать, что они могут сделать, чтобы остановить агрессию и сделать ее невозможной в будущем.

А для этого, прежде всего, нужно не пытаться вознаградить агрессора (а "отдать территории" – это как раз о вознаграждении агрессора за агрессию), а пытаться наказать агрессора.

И да, агрессор – это не абстрактный Путин, о котором точно не известно, жив он или нет (да это и не важно). Это весь народ, его породивший. Вложивший в головы этому самому "коллективному путину" идею, что завоевательная война – это самое большое благо, это оправдание для всего, это путь в историю...

Некоторые на Западе упорно продолжают призывать не возлагать коллективную ответственность на всех россиян. Но они сами это сделали. Сами взяли на себя ответственность и продолжают это делать. Когда выбирали имперских вылупков во власть, когда радостно приветствовали аннексию Крыма, открывшую дверь в эту войну, когда вербовались на фронт, когда глотали всю кремлевскую пропаганду. Они все, кто это делал, брали на себя ответственность. Не коллективную – индивидуальную ответственность. Именно индивидуально они должны ее нести. Все, кто виноват. То есть, почти все.

Заметьте Худшее для России – лучшее для Путина: почему победа Украины выгодна даже агрессору

Поэтому, уважаемые европейцы, сейчас идет война. Война, которая началась как попытка завоевать один народ другим, и продолжается как попытка уничтожить один народ другим. Это преступление, под которым расписался целый народ, хотя ордер на арест выписали пока только двум его "выдающимся представителям". Отвечать должны все.