Почему Запад решился передать Украине танки: Жданов объяснил, что повлияло на позицию Европы

У США и других партнеров Украины, возможно, есть свое видение, как должна проходить война в Украине. Потому каждому официальному решению о передаче орудия союзники установили конкретное время.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал на стриме в YouTube, передает 24 Канал. Эксперт отметил, что в Украины нет другого выбора, как принять такие правила, ведь цель россиян – истребить украинский народ.

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"Каждому виду оружия – свое время": Жданов о военной помощи Украине

У западных партнеров есть свое видение войны в Украине. В соответствии с ним они и посылают военную помощь.

По мнению эксперта, передача танков – это то же, что было с артиллерией и с системами ПВО. Когда странам Европы нужно повлиять на ход войны, они предоставляют необходимое для Украины вооружение.

То же будет с авиацией, то же будет с ракетами. Когда они (Западные партнеры – 24 Канал) сочтут это нужным, то передадут нам их,

– отметил военный эксперт.

Жданов также добавляет, что фактически канцлера Германии "заставили" разрешить передачу танков Leopard 2 Украине. Ведь до этого Германия утверждала, что этого не произойдет.

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Россияне хотят вытеснить из нашей страны все украинское. Жданов отметил, что главная цель России – уничтожить украинскую самобытность.

Для этого захватчики сжигают украинскую литературу на оккупированных территориях, пытают и терроризируют местных жителей, завозят русских учителей. Никакой милости от оккупантов точно ждать не стоит.

В каждом городе была бы своя Буча, своя Балаклея, своя Бородянка, свой Мариуполь. Вот что нас ожидало бы. Поэтому мы вынуждены считаться с позицией Западных стран, помогающих вести нам войну,

– объяснил свое мнение эксперт.

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