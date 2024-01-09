Почему президент не спешит ее предоставлять для 24 Канала объяснил Павел Климкин – дипломат, министр иностранных дел Украины (2014 – 2019). Он также раскрыл, почему сейчас задерживается столь важное военная помощь для Украины.
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В чем главный конфликт за средства в США
Республиканцы обосновывают свое требование плана по желанию избирателей. Однако Климкин отметил, что избиратели республиканцев на самом деле в основном не являются фанатами международной политики и зрителями национальных телеканалов, а живут своей повседневной жизнью.
Но для республиканцев очень важно сказать: "Да, Украина получила десятки миллиардов долларов для того, чтобы достичь первое, второе, третье; эти деньги будут направлены именно на это, будут под американским контролем, то, что называется словом подотчетность,
– объяснил дипломат.
Однако у Украины с этим пока все нормально, для американцев важно в собственные руки получить такое "оружие" – план, куда движется Украина, что для этого нужно и для чего.
В то же время, для американской администрации это имеет и обратную сторону. Как только республиканцы получат подобный документ, даже если он будет конфиденциальным, однако в случае несоответствия этой стратегии, они обязательно используют это против администрации президента. Именно поэтому формулировать это администрация пока не хочет, кроме того, кроме подобного бумеранга от республиканцев, это еще и сужает возможности для любых политических маневров.
На каком этапе сейчас принятие решения о финансовой помощи от США
- Баталии в американском конгрессе сосредоточены вокруг выделения 106 миллиардов долларов для Украины и Израиля. Президент Джозеф Байден выступил с призывом выделить эти средства в пользу воюющих государств, лидеры партий до сих пор не решились на это.
- Западные издания пишут, что конгресс США приблизился к соглашения о пакете безопасности и уже к 14 января может быть опубликован его текст.
- Отмечается, что главным контраргументом против принятия финансовой помощи решение о защите границы США с Мексикой. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что только после защиты собственных границ можно переходить к защите чужих.