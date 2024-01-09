Почему президент не спешит ее предоставлять для 24 Канала объяснил Павел Климкин – дипломат, министр иностранных дел Украины (2014 – 2019). Он также раскрыл, почему сейчас задерживается столь важное военная помощь для Украины.

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В чем главный конфликт за средства в США

Республиканцы обосновывают свое требование плана по желанию избирателей. Однако Климкин отметил, что избиратели республиканцев на самом деле в основном не являются фанатами международной политики и зрителями национальных телеканалов, а живут своей повседневной жизнью.

Но для республиканцев очень важно сказать: "Да, Украина получила десятки миллиардов долларов для того, чтобы достичь первое, второе, третье; эти деньги будут направлены именно на это, будут под американским контролем, то, что называется словом подотчетность,

– объяснил дипломат.

Однако у Украины с этим пока все нормально, для американцев важно в собственные руки получить такое "оружие" – план, куда движется Украина, что для этого нужно и для чего.

В то же время, для американской администрации это имеет и обратную сторону. Как только республиканцы получат подобный документ, даже если он будет конфиденциальным, однако в случае несоответствия этой стратегии, они обязательно используют это против администрации президента. Именно поэтому формулировать это администрация пока не хочет, кроме того, кроме подобного бумеранга от республиканцев, это еще и сужает возможности для любых политических маневров.

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