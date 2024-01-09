Чому президент не поспішає її надавати для 24 Каналу пояснив Павло Клімкін – дипломат, міністр закордонних справ України (2014 - 2019). Він також розкрив, чому зараз затримується така важлива військова допомога для України.

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В чому головний конфлікт за кошти в США

Республіканці обґрунтовують свою вимогу плану бажанням виборців. Однак Клімкін зауважив, що виборці республіканців насправді переважно не є фанатами міжнародної політики і глядачами національних телеканалів, а живуть своїм буденним життям.

Але для республіканців дуже важливо сказати: "Так, Україна отримала десятки мільярдів доларів для того, щоб досягти перше, друге, третє; ці гроші будуть спрямовані саме на це, будуть під американським контролем, те, що називається словом підзвітність,

– пояснив дипломат.

Однак в України з цим наразі все нормально, натомість для американців важливо у власні руки отримати таку "зброю" – план, куди рухається Україна, що для цього потрібно і для чого.

Водночас для американської адміністрації це має і зворотній бік. Як тільки республіканці отримають подібний документ, навіть якщо він буде конфіденційним, однак в разі невідповідностей до цієї стратегії, вони обов’язково використають це проти адміністрації президента. Саме тому формулювати це адміністрація наразі не хоче, до того ж, крім подібного бумерангу від республіканців, це ще й звужує можливості для будь-яких політичних маневрів.

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