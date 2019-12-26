Почему 2019 год стал худшим годом для Порошенко: резонансные детали

Для пятого президента 2019 год стал одним из самых сложных. Порошенко проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому. Также Государственное бюро расследований открыло против него 14 дел, по которым допрошено 562 свидетелей, направлен 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам.

Пятый президент стал единственным в истории Украины гарантом, который после завершения срока продолжил работу в Верховной Раде.

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По словам журналиста Дмитрия Гнапа, Порошенко наступил на собственную гордость, спустившись с высоты президентского статуса и оказался среди 450 народных депутатов. Все это ради того, чтобы попытаться сохранить свою свободу.

В парламент девятого созыва попали только 25 представителей политической партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность".



Как разместят комитеты в Верховной Раде – инфографика 24 канала

Уголовные дела против Порошенко

►Справа телеканала "Прямой"

Окружение пятого президента подозревают в сговоре с семьей Януковича, активы которой разморозили после передачи Порошенко телеканала "Тонис". Впоследствии название было изменено на "Прямой".

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►Схема "Роттердам+"

Порошенко подозревают в причастности к делу "Роттердам+" по которой уголь в Украине доставляли по завышенной цене.

Что известно о формуле "Роттердам+"?

Это методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях в Украине, которая начала действовать в мае 2016 года. Поскольку донбасский уголь почти полностью попал под контроль оккупантов, украинская власть для обеспечения энергонезависимости приняла решение закупать уголь на международной бирже в Нидерландах, куда он попадает из Южно-Африканской Республики и Южной Америки.



Цена на уголь, добытый на государственных шахтах, должна была равняться цене угля по "Роттердам+", что должно было уменьшить потребность в государственной поддержке угольной отрасли. Однако шахты являются одним из крупнейших должников за электроэнергию и платят они за нее по "роттердамскому" тарифу, хотя государственный уголь поставлялся на ТЭС по цене 1300 гривен/тонна. Поэтому "Роттердам+" никоим образом не способствовал сбалансированности деятельности государственных шахт и уменьшению размера государственной поддержки.



Схема "Роттердам+"

►Подписание минских соглашений

Уголовное производство против пятого президента открыто даже по факту возможной государственной измены во время подписания минских соглашений. Обсуждая в эфире программы "Право на власть" детали этого дела Зеленский отметил, что подписать минские соглашения было очень непросто.

Я думаю, что за Петром Порошенко, очень много различных грехов, связанных и с ним самим, и с его окружением. Мне сложно комментировать это дело, поэтому я, скажу откровенно, никогда бы не подписал такие условия (минские соглашения – 24 канал). Но мы не знаем, при каких условиях подписывали именно такой вариант "Минска", поэтому мне очень сложно комментировать,

– отметил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский

► Скандал со скрытыми камерами в раздевалках

Во время обысков в спортивном клубе "5 элемент" правоохранители обнаружили линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках. "5 элемент" связывают с действующими нардепом и лидером "Европейской солидарности" и одновременно пятым президентом Петром Порошенко.

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Эксперты считают, что Петр Порошенко вряд ли понесет ответственность хотя бы за одно дело. По словам политолога Валерия Клочко, пятый президент не будет осужден не потому, что в Украине якобы не сажают топовых политиков, а потому что не будет достаточной доказательной базы.

В каких еще делах фигурирует Петр Порошенко:

Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекший эскалацию конфликта с Россией; введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти.

Захват государственной власти и подделки при этом официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде.

Предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (из ситуативной комнаты Администрации Президента).

Незаконное пересечение государственной границы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).

Незаконное задержание Михаила Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Польшу.

Организация и незаконная переправка Николая Чауса через государственную границу Украины в Молдову.

Отмена решения главы Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности.

Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском ".

Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест".

Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года: проведение конкурса в короткие сроки и постановление возможно незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса.

Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы.

Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда города Киева с стороны Президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка".

​ Уголовные производства против Петра Порошенко в цифрах / Инфографика 24 канала