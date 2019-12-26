Чому 2019 став найгіршим роком для Порошенка: резонансні деталі

Для п'ятого президента 2019 рік став одним із найскладніших. Порошенко програв президентські вибори Володимиру Зеленському. Також Державне бюро розслідувань відкрило проти нього 14 справ, в яких допитано 562 свідків, скеровано 431 запит, отримано 205 тимчасових доступів до речей і документів.

П’ятий президент став єдиним в історії України гарантом, який після завершення терміну продовжив роботу у Верховній Раді.

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За словами журналіста Дмитра Гнапа, Порошенко наступив на власну гордість, спустившись з висоти президентського статусу і опинився серед 450 народних депутатів. Все це заради того, щоб спробувати зберегти власну свободу.

До парламенту дев'ятого скликання потрапили лише 25 представників політичної партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність".



Як розмістять комітети у Верховній Раді – інфографіка 24 каналу

Кримінальні справи проти Порошенка

►Справа телеканалу "Прямий"

Оточення п'ятого президента підозрюють у змові з сім'єю Януковича, активи якої розморозили після передачі Порошенку телеканалу "Тоніс". Згодом назву було змінено на "Прямий".

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►Схема "Роттердам+"

Порошенка підозрюють у причетності до справи "Роттердам +" за якою вугілля в Україну доставляли за завищеною ціною.

Що відомо про формулу "Роттердам +"?Це методика формування ціни на вугілля при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні, яка почала діяти в травні 2016 року. Оскільки донбаське вугілля майже цілком потрапило під контроль окупантів, українська влада для забезпечення енергонезалежності прийняла рішення купувати вугілля на міжнародній біржі у Нідерландах, куди воно потрапляє з Південно-Африканської Республіки та Південної Америки.



Ціна на вугілля, видобутого з державних шахт, мала дорівнювати ціні за вугілля по "Роттердам +", що мало зменшити потребу в державній підтримці вугільної галузі. Однак шахти є одним із найбільших боржників за електроенергію і платять вони за неї за "роттердамським" тарифом, хоча державне вугілля постачалось на ТЕС за ціною 1300 гривень/тонна. Відтак "Роттердам+" жодним чином не сприяв збалансованості діяльності державних шахт і зменшенню розміру державної підтримки.



Схема "Роттердам +"

►Підписання мінських угод

Кримінальне провадження проти п'ятого президента відкрито навіть за фактом можливої державної зради під час підписання мінських угод. Обговорюючи в ефірі програми "Право на владу" деталі цієї справи Зеленський відзначив, що підписати мінські угоди було дуже непросто.

Я думаю, що за Петром Порошенком, дуже багато різних гріхів, пов’язаних і з ним самим, і з його оточенням. Мені складно коментувати щодо цієї справи, тому я, скажу відверто, ніколи б не підписав такі умови (мінські угоди – 24 канал). Але ми не знаємо, за яких умов підписували саме такий варіант "Мінську", тому мені дуже складно коментувати, – зазначив Володимир Зеленський.



Володимир Зеленський

► Скандал із прихованими камерами в роздягальнях

Під час обшуків у спортивному клубі "5 елемент" правоохоронці виявили лінзи відеокамер, вмонтовані в елементи вентиляції та сигналізації в роздягальнях. "5 елемент" пов’язують з чинними нардепом і лідером "Європейської солідарності" та водночас п’ятим президентом Петром Порошенком.

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Експерти вважають, що Петро Порошенко навряд чи понесе відповідальність хоча б за одну справу. За словами політолога Валерія Клочка, п'ятий президент не буде ув'язнений не тому, що в Україні нібито не саджають топових політиків, а тому що не буде достатньої доказової бази.

У яких ще справах фігурує Петро Порошенко:

Перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Росією; введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.

Захоплення державної влади та підроблення при цьому офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді.

Ймовірна втрата матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю (з ситуативної кімнати Адміністрації Президента).

Незаконний перетин державного кордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).

Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та незаконне переміщення його за межі території України до Польщі.

Організація та незаконне переправлення Миколи Чауса через державний кордон України до Молдови.

Скасування рішення голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності.

Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".

Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в період березня-травня 2019 року: проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення можливо незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу.

Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати коштів з Державного бюджету України на виплату їм заробітної плати.

Втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва зі сторони Президента України, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".

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Кримінальні провадження проти Петра Порошенка в цифрах / Інфографіка 24 каналу