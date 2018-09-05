Почему человечество должно забыть о полетах на Марс: веские аргументы

Считается, что полет на Марс будет не простым для людей. В качестве аргументов приводятся дороговизна, опасность и то, что это будет неинтересно. Однако, если вы все же придерживаетесь другого мнения, есть три весомых аргумента, которые убедят вас в обратном.

Об этом пишет The Guardian.

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По словам авторов материала, первый аргумент – человечество заразит Марс. В качестве примера они приводят недавний случай, когда автомобиль марки Tesla отправился в открытый космос – тогда компания SpaceX с помощью ракеты Falcon Heavy SpaceX надеялась поместить машину на орбиту Марса. Правда, в отличие от всех предыдущих аппаратов, которые были отправлены на Красную планеут, этот автомобиль с манекеном за рулем не был стерилизован. Следовательно, некоторые ученые называют его "самым большим грузом земных бактерий, которые когда-либо отправлялись в космос".

Кроме того, существует риск заражения Марса, если однажды люди все же приземлятся на эту планету, поскольку вместе с ними высадятся триллионы земных микробов – пока никто не может точно сказать, как земные бактерии повлияют на марсианскую экосистему.

Второй аргумент заключается в том, что вместо людей на соседнюю планету лучше отправить роботов. Таким образом можно минимизировать заражение Марса земными бактериями, в то же время в роботов есть много преимуществ. В частности, они дешевле людей, потому что им не нужна большая инфраструктура для жизни, не нужна вода, еда и пригодный для дыхания воздух. Также они имеют "иммунитет" к космической радиации и другим угрозам космических путешествий. Еще могут работы проводить сложную для астронавтов исследовательскую работу, анализировать образцы из каньонов, в которые люди не способны спуститься, а также искать марсианских микробов под породами.

Что касается третьего аргумента, то, как подчеркивается, лучше сначала навести порядок на Земле. Дело в том, что наиболее острая проблема в дебатах вокруг Марса заключается в том, что те, кто мечтают о новом доме для человечества, ставят его поиски выше ситуации на родной планете. Хотя многие ученые и специалисты, к примеру, Стивен Хокинг и Илон Маск, отмечают, что человечество нуждается в "запасной планете" на случай апокалиптического события, которое уничтожит Землю, однако не все с ними согласны. По результатам опроса Pew Research Centre, большинство взрослых американцев убеждены, что приоритетом NASA "номер один" должно быть решение проблем на Земле. На колонизацию же Марса придется потратить триллионы долларов, поэтому лучше потратить эти деньги, например, на возобновляемые источники энергии, чтобы остановить губительные изменения климата, или на систему защиты планеты от столкновений с астероидами.

И, конечно же, если мы не способны найти способ решить проблемы на Земле, убеждают эксперты, нет гарантий, что такая же судьба не постигнет и колонию на Марсе. К тому же, если что-то действительно страшное произойдет на нашей родной планете, нельзя сказать наверняка, что Марс будет эффективным местом для спасения. Не стоит забывать и то, что в Красной планеты почти нет атмосферы и втрое меньше гравитация. А уязвимость к космической радиации на ее поверхности в 100 раз больше, чем на Земле.

Напомним, ранее Техно 24 сообщало, что известный миллиардер и инженер Илон Маск провел тайную встречу с ведущими планетологами Земли, во время которой обсудили планы по колонизации Марса. По замыслу Маска, на Марсе должны создать независимый от Земли и автономный город-миллионник, который должен обеспечивать себя всем необходимым.

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