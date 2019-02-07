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      Почему Янукович заговорил о своем участии в переговорах по пленных

      99 Читати новину українською
      Янукович на пресс-конференции в Москве
      Янукович на пресс-конференции в Москве / Getty images

      Заявлением о готовности принять участие в переговорах по обмену пленных президент-беглец Виктор Янукович пытается привлечь к себе внимание.

      24 канал сообщал, что на пресс-конференции в Москве экс-президент Украины Виктор Янукович заявил: он готов переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным об обмене заложников. Производить обмен, по мнению Януковича, следует в формате "всех на всех".

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      Заявление о том, что Янукович хочет участвовать в обмене, это его попытка показать, что я еще что–то вешу в этом мире,
      – отметил в эфире одного из украинских телеканалов заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

      По его мнению, смысла в словах Януковича нет – он просто старается лишний раз привлечь к себе внимание.

      На слова президента-беглеца отреагировала и вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она отметила, что еще летом анонсировала попытки России разыграть "чувствительную и важную тему заложников" накануне выборов. В то же время Президент Петр Порошенко и его команда десятки раз обращались к властям РФ с предложением освободить всех украинских заложников в обмен на осужденных россиян.

      Геращенко считает, что "Украине не о чем просить Януковича, которого презирают и в Киеве, и во Львове, и на его родном Донбассе, как беглеца и предателя".

      Добавим, что Виктора Януковича 6 февраля провел в Москве пресс-конференцию, во время которой, в частности, прокомментировал решение Оболонского райсуда приговорить его к 13 годам тюрьмы. Также Янукович говорил о своем видении настоящего политического процесса в Украине.

      Какой приговор получил Янукович?
      После бегства в России во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина ввести свои войска для "восстановления законности" в Украине. В следствии этого, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Заложники Обмен пленными Виктор Янукович
      Источник: 24 Канал
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