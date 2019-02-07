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      Чому Янукович заговорив про свою участь у перемовинах щодо полонених

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      Віктор Янукович
      Віктор Янукович / 24 канал

      Заявою про готовність взяти участь у переговорах щодо обміну полонених президент-утікач Віктор Янукович намагається привернути до себе увагу.

      24 канал повідомляв, що на прес-конференції у Москві екс-президент України Віктор Янукович заявив: він готовий переговорити з президентом РФ Володимиром Путіним щодо обміну заручників. Проводити обмін, на думку Януковича, слід у форматі "всіх на всіх".

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      Заява про те, що Янукович хоче брати участь в обміні, це його спроба показати, що я ще щось важу в цьому світі,
      – зазначив в ефірі одного із українських телеканалів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.

      На його думку, сенсу у словах Януковича немає, – він просто намагається зайвий раз привернути до себе увагу.

      На слова президента-утікача відреагувала й віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Вона наголосила, що ще влітку анонсувала намагання Росії розіграти "чутливу і важливу тему заручників" напередодні виборів. Натомість Президент Петро Порошенко і його команда десятки разів зверталися до влади РФ з пропозицію звільнити всіх українських заручників в обмін на засуджених росіян.

      Геращенко вважає, що "Україні немає про що просити в Януковича, якого зневажають й у Києві, у Львові, й у його рідному Донбасі як втікача і зрадника".

      Додамо, що Віктор Янукович 6 лютого провів у Москві прес-конференцію, під час якої, зокрема, прокоментував рішення Оболонського райсуду засудити його до 13 років тюрми. Також Янукович говорив про своє бачення теперішнього політичного процесу в Україні. 

      Який вирок отримав Янукович?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відтак, його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

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      Теги: Новини політики Новини України Заручники Віктор Янукович Обмін полоненими
      Джерело: 24 Канал
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