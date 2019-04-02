Почему электорат Тимошенко перешел к Зеленскому: объяснение эксперта

Согласно рейтингам голосования на президентских выборах львиная доля экс-сторонников Юлии Тимошенко отдали голоса за Владимира Зеленского. Что объединяет электорат лидера "Батькивщины" и шоумена – читайте в материале 24 канала.

Руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в прямом эфире 24 каналу пояснил, что в соцопросах была видна тенденция перетока избирателей от Тимошенко к Зеленскому.

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По его мнению, Зеленского и Тимошенко объединяет их направленность против действующего президента.

Однако существует и немало отличий между этими кандидатами. И если Зеленский – это фактически парень из народа, то Тимошенко всегда воспринималась как социально ориентированный политик, который будет заботиться о людях. Это их объединяет,

– сказал Алексей Антипович.

Также он добавил, что не в пользу Юлии Владимировне сыграло то, что Зеленского представляют человеком, который может изменить жизнь людей.

Полное интервью с Алексеем Антиповичем: смотрите видео

К слову, недавно появилась информация о том, что лидер президентских выборов Владимир Зеленский может пропустить дебаты из-за плотного концертного графика. А в штабе кандидата заявили, что украинскому обществу не очень нужны дебаты.

Между тем в сети активно распространяется флешмоб #Дебаты_Челендж. Люди постят призывы и свои мысли о встрече победителей первого тура президентских выборов.