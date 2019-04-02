22:13
2 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В РФ изобрели галлюциногенное оружие. Путин возвращает Мишу
      Вєсті Кремля
      00:01, сегодня
      Вести.UA: Насиров на выборах стал первым с конца. Курьезы на президентских выборах
      Вєсті.UA
      19:49, сегодня
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Почему электорат Тимошенко перешел к Зеленскому: объяснение эксперта

      176 Читати новину українською
      Почему электорат Тимошенко перешел к Зеленскому
      Почему электорат Тимошенко перешел к Зеленскому / 24 канал

      Согласно рейтингам голосования на президентских выборах львиная доля экс-сторонников Юлии Тимошенко отдали голоса за Владимира Зеленского. Что объединяет электорат лидера "Батькивщины" и шоумена – читайте в материале 24 канала.

      Руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в прямом эфире 24 каналу пояснил, что в соцопросах была видна тенденция перетока избирателей от Тимошенко к Зеленскому.

      Читайте также: При президентстве Зеленского проевропейский курс будет сохранен, – Разумков

      По его мнению, Зеленского и Тимошенко объединяет их направленность против действующего президента.

      Однако существует и немало отличий между этими кандидатами. И если Зеленский – это фактически парень из народа, то Тимошенко всегда воспринималась как социально ориентированный политик, который будет заботиться о людях. Это их объединяет, 
      – сказал Алексей Антипович.

      Также он добавил, что не в пользу Юлии Владимировне сыграло то, что Зеленского представляют человеком, который может изменить жизнь людей.

      Полное интервью с Алексеем Антиповичем: смотрите видео

       

      К слову, недавно появилась информация о том, что лидер президентских выборов Владимир Зеленский может пропустить дебаты из-за плотного концертного графика. А в штабе кандидата заявили, что украинскому обществу не очень нужны дебаты.

      Между тем в сети активно распространяется флешмоб #Дебаты_Челендж. Люди постят призывы и свои мысли о встрече победителей первого тура президентских выборов.

      blog_ava
      Великий пост 2019: календарь питания по днях
      сегодня
      162695
      Теги: Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      сегодня , 22:00 Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      Олекса Коба 354
      Последний шанс: что поможет Порошенко "обойти" Зеленского
      сегодня , 21:05 Последний шанс: что поможет Порошенко "обойти" Зеленского
      Світлана Попова 1731
      Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
      сегодня , 20:02 Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
      Євгенія Мазур 192
      Что обещают кандидаты Порошенко и Зеленский: сравнение программ
      сегодня , 19:21 Что обещают кандидаты Порошенко и Зеленский: сравнение программ
      1233
      Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      сегодня , 10:00 Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      339
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Разговоры о введении военного положения – это заигрывание с электоратом, – эксперт
       12 февраля 2017 , 11:05
      Даниэль Риккардо проехал 1000 км на болиде Формулы 1 по обычным дорогам
       6 августа 2018 , 15:20
      Автоперекупы переквалифицировались в экспертов по подбору автомобилей
       17 сентября 2018 , 08:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук