Чому електорат Тимошенко перейшов до Зеленського: пояснення експерта

Згідно з рейтингами голосування на президентських виборах левова частина екс-прихильників Юлії Тимошенко віддали голоси за Володимира Зеленського. Що об'єднує електорат лідерки "Батьківщини" та шоумена – читайте у матеріалі 24 каналу.

Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович у прямому ефірі 24 каналу пояснив, що у соцопитуваннях була видна тенденція перетоку виборців від Тимошенко до Зеленського.

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На його думку, Зеленського та Тимошенко об'єднує їхня спрямованість проти чинного президента.

Проте існує і чимало відмінностей між цими кандидатами. І якщо Зеленський – це фактично хлопець з народу, то Тимошенко завжди сприймалася як соціально орієнтований політик, яка дбатиме про людей. Це їх об'єднує, – сказав Олексій Антипович.

Також він додав, що не на користь Юлії Володимирівні зіграло те, що Зеленського уявляють людиною, яка може змінити життя людей.

Повне інтерв'ю з Олексієм Антиповим: дивіться відео

До слова, нещодавно з'явилася інформація про те, що лідер президентських виборів Володимир Зеленський може пропустити дебати через щільний концертний графік. А у штабі кандидата заявили, що українському суспільству не дуже потрібні дебати.

Тим часом у мережі активно шириться флешмоб #Дебати_Челендж. Люди постять заклики та свої думки щодо зустрічі переможців першого туру президентських виборів.