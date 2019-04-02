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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      За президентства Зеленського проєвропейський курс буде збережено, – Разумков

      126 Читать новость на русском
      Дмитро Разумков
      Дмитро Разумков / apostrophe.ua

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський, що набрав понад 30% голосів виборців та став лідером президентських перегонів має, на думку експертів, неточну програму. Представник штабу Зеленського розповів про те, якою буде зовнішня політика за президентства шоумена.

      Політтехнолог кандидата в президенти України Володимира Зеленського Дмитро Разумков у прямому ефірі 24 каналу наголосив, що курс на євроінтеграцію буде збережений.

      Читайте також: Алкоголь, ігри та стенд-ап від Зеленського: чим здивував штаб кандидата в президенти

      Він зауважив, що право обирати проєвропейський курс українське суспільство виборювало на Майдані і продовжує це робити на Сході країни, тож, втратити його ми не маємо права. 

      Порівняння програм Порошенка та Зеленського дивіться тут

       

       

      До слова, нещодавно з'явилася інформація про те, що лідер президентських виборів Володимир Зеленський може пропустити дебати через щільний концертний графік. А у штабі кандидата заявили, що українському суспільству не дуже потрібні дебати.

      Тим часом у мережі активно шириться флешмоб #Дебати_Челендж. Люди постять заклики та свої думки щодо зустрічі переможців першого туру президентських виборів.

      blog_ava
      Вільно і чесно: на Заході прокоментували вибори президента України
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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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