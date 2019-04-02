При президентстве Зеленского проевропейский курс будет сохранен, – Разумков

Кандидат в президенты Владимир Зеленский, который набрал более 30% голосов избирателей и стал лидером президентской гонки, имеет, по мнению экспертов, неточную программу. Представитель штаба Зеленского рассказал о том, какой будет внешняя политика при президентстве шоумена.

Политтехнолог кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в прямом эфире 24 канала отметил, что курс на евроинтеграцию будет сохранен.

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Он отметил, что право избирать проевропейский курс украинское общество завоевывало на Майдане и продолжает это делать на Востоке страны, поэтому потерять его мы не имеем права.

Сравнение программ Порошенко и Зеленского смотрите здесь.

К слову, недавно появилась информация о том, что лидер президентских выборов Владимир Зеленский может пропустить дебаты из-за плотного концертного графика. А в штабе кандидата заявили, что украинскому обществу не очень нужны дебаты.

Между тем в сети активно распространяется флешмоб #Дебаты_Челендж. Люди постят призывы и свои мысли о встрече победителей первого тура президентских выборов.