Алкоголь, игры и стенд-ап от Зеленского: чем удивил штаб кандидата в президенты

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского находится в конгрессно-выставочном центре "Парковый". Там в первом туре выборов было много еды, алкоголя, музыки и развлечений.

Как рассказал журналист 24 канала, в штабе Зеленского было все, что только можно представить для хорошего отдыха: алкоголь, достаточно еды и игр, в частности футбол, хоккей и настольный теннис.

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Весь день с журналистами работали профессиональные ведущие, которые устроили шоу-программу с интеллектуальными играми.

Зато самого Зеленского в штабе не было видно. Кандидат в президенты вышел к журналистам лишь за 10-15 минут до объявления результатов экзит-пола. То есть, фактически, его туда привели, чтобы он продемонстрировал свою реакцию на такие данные.

Уже после результатов он ответил всего на 2 вопроса журналистов, к тому же очень коротко. Представителям медиа пообещали, что он придет через два часа, но потом сказали, что встречи не будет.

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И только после того, как журналисты подняли волну возмущения в соцсетях, Зеленский все же вышел к журналистам. Но и тут ответил лишь на четыре вопроса, и опять односложными предложениями. Однако это было больше похоже на стенд-ап, ведь большую часть этого времени от Зеленского звучали только шутки.

Зеленский, как только вышел к медиа, начал играть в теннис с одним из журналистов. Это было спланировано заблаговременно: в течение дня для журналистов устроили турнир по пинг-понгу и победитель должен был сыграть с Зеленским.



Зеленский сыграл в теннис с журналистом

Также интересно то, что команда штаба Зеленского утверждает, что их кандидат является одним из самых открытых. Так, они часто показывают трансляции своих заседаний и снимают блоги, но это односторонняя связь. Да и сама пресс-конференция была организована странно: кто из журналистов громче крикнул, тот и задал вопрос.

Единственные журналисты, с кем он общался чуть дольше, чем с другими, были журналисты с телеканала "1+1".

Журналист 24 канала рассказал свои впечатления о Зеленском: видео