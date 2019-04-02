Алкоголь, ігри та стенд-ап від Зеленського: чим здивував штаб кандидата в президенти

Штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського знаходиться в Конгресно-виставковому центрі "Парковий". Там в першому турі виборів було багато їжі, алкоголю, музики та розваги.

Як розповів журналіст 24 каналу, у штабі Зеленського було все, що тільки можна уявити для хорошого відпочинку: алкоголь, достатньо їжі та ігри, зокрема футбол, хокей та настільний теніс.

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Весь день з журналістами працювали професійні ведучі, які влаштували шоу-програму з інтелектуальними іграми.

Натомість самого Зеленського у штабі не було видно. Кандидат у президенти вийшов до журналістів лише за 10-15 хвилин до оголошення результатів екзит-полу. Тобто, фактично, його туди привели, щоб він продемонстрував свою реакцію на такі дані.

Вже після результатів він відповів всього на 2 питання журналістів, до того ж дуже коротко. Представникам медіа пообіцяли, що він прийде знову через дві години, але потім відмовилися це робити.

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І лише після того, як журналісти підняли хвилю обурення в соцмережах, Зеленський таки вийшов до журналістів. Але і тут відповів лише на чотири питання, і знову таки односкладними реченнями. Проте це було більше схоже на стенд-ап, адже переважну більшість цього часу від Зеленського лунали лише жарти.

Зеленський як тільки вийшов до медіа, почав грати в теніс з одним із журналістів. Це було сплановано завчасно: протягом дня для журналістів влаштували турнір з пінг-понгу і переможець власне мав зіграти з Зеленським.



Зеленський зіграв у теніс із журналістом

Також цікаво те, що команда штабу Зеленського стверджує, що їх кандидат є одним із найвідкритіших. Так, вони часто показують трансляції своїх засідань та знімають блоги, але це односторонній зв’язок. Та й сама прес-конференція була організована дивно: мовляв, хто з журналістів голосніше крикнув, той і поставив запитання.

Єдині журналісти, з ким він спілкувався трохи довше, ніж з іншими, були журналісти з телеканалу "1+1".

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