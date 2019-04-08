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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Почему Юлия Тимошенко занимает позицию нейтралитета: объяснение эксперта

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      На всех предыдущих президентских выборах политики после первого тура договаривались между собой о поддержке одного из кандидатов. Однако на выборах в 2019 году Юлия Тимошенко, которая также участвовала, но не попала во второй тур, решила придерживаться нейтралитета.

      Владимир Зеленский пытается продемонстрировать, что он кандидат в президенты Украины, новый во всем. Об этом в прямом эфире 24 сообщил политолог Алексей Минаков.

      Читайте также: Тимошенко не ответила в течение 24 часов на предложение вести дебаты между Порошенко и Зеленским

      Эксперт убежден, что Владимир Зеленский, не предупреждая Юлию Тимошенко, предложил ей быть техническим персоналом на дебатах перед вторым туром президентских выборов.

      Для нее это оказалось неприемлемым. Она уже в третий раз баллотируется в президенты, была премьером, и очевидно, что снова будет стремиться занять кресло премьер-министра, а ей выдвигают такое унизительное требование,
      – пояснил политолог Алексей Минаков.

      "Все эти события могли обидеть Юлию Тимошенко, поэтому она и занимает такую ​​нейтральную позицию в этой президентской гонке между Зеленским и Порошенко", – добавил Минаков.

      Что нужно знать о дебатах Порошенко с Зеленским?
      После результатов экзит-пола действующий президент Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты. Шоумен принял предложение, однако, в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны.

      После этого Зеленский снял видеоролик, в котором он уже вызвал Порошенко на дебаты. Шоумен выдвинул несколько условий главе государства и пожелал, чтобы встреча состоялась на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".

      Кроме того, Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, а взамен предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля. Оба кандидата сдали анализы в указанных местах.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Дебаты Зеленского с Порошенком
      Источник: 24 канал
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