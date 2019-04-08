Чому Юлія Тимошенко займає позицію нейтралітету: пояснення експерта

На усіх попередніх президентських перегонах політики після першого туру домовлялися між собою про підтримку одного з кандидатів. Проте на виборах у 2019 році Юлія Тимошенко, яка також брала участь, але не потрапила до другого туру, вирішила дотримуватися нейтралітету.

Володимир Зеленський намагається продемонструвати, що він кандидат у президенти України, який новий в усьому. Про це в прямому ефірі 24 повідомив політолог Олексій Мінаков.

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Експерт переконаний, що Володимир Зеленський, не попереджаючи Юлію Тимошенко, запропонував їй бути технічним персоналом на дебатах перед другим туром президентських виборів.

Для неї це виявилося неприйнятним. Вона вже втретє балотується у президенти, була прем'єром, й очевидно, що знову буде прагнути зайняти крісло прем’єр-міністра, а їй висувають таку принизливу вимогу,

– пояснив політолог Олексій Мінаков.

"Усі ці події могли образити Юлію Тимошенко, тому вона й займає таку нейтральну позицію у цих президентських перегонах між Зеленським та Порошенком", – додав Мінаков.

Що потрібно знати про дебати Порошенка із Зеленським?Після результатів екзит-полу чинний президент Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати. Шоумен прийняв пропозицію, однак, у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві.



Після цього Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати . Шоумен висунув кілька умов главі державі та забажав, аби зустріч відбулась на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився , знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".



Крім того, Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні , а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня. Обидва кандидати здали аналізи у зазначених місцях.