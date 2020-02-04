Почему "Слуга народа" хочет уменьшить количество народных депутатов в Раде

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что шаг по уменьшению количества нардепов в Раде является правильным. По его словам, в таком случае и нагрузка на бюджет будет меньше, и работа в парламенте станет более эффективной.

4 февраля Верховная Рада предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 человек. Высказались за такую инициативу 236 народных избранников, зато 40 были против, 86 воздержались, а 31 нардеп не голосовал.

Подробнее! Рада предварительно одобрила уменьшение количества народных депутатов

Как заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов, уменьшение количества нардепов до 300 человек было предвыборным обещанием пропрезидентской политсилы.

По его словам, нынешнее количество в 450 депутатов рассчитывали, когда население Украины составляло 52 миллиона. Стоит учесть и тот момент, что раньше выборы проходили и по партийным спискам, и по мажоритарке. Но 1 января вступил в силу новый Избирательный кодекс, и мажоритарки уже там нет.

Согласно новому Избирательному кодексу, избиратели смогут голосовать не только за политические партии, но и за конкретных людей, которые будут входить в их открытые списки.

"То есть для того, чтобы нормально представлять свою партию, теперь уже не нужно будет столько людей. Достаточно будет 300 человек для того, чтобы они адекватно работали в комитетах, нарабатывали законотворческие инициативы и голосовали", – отметил Арахамия.

Также парламентарий рассказал и о определенных дискуссиях в "Слуге народа" относительно уменьшения количества народных депутатов. В частности, его фракция проголосовала не всем составом, потому что было много споров вроде, почему 300, а не 330 или не 370 человек.

Правительство сделало цифровую перепись населения, и сейчас они прогнозируют, что в Украине постоянно находятся 37 миллионов человек. Поэтому много идей звучало о 370 депутатах вместо 470,

– добавил Арахамия.

Среди аргументов в пользу уменьшения депутатских мест в парламенте Арахамия привел:

избиратели поддерживают такую инициативу – они говорят: чем меньше депутатов, тем лучше живется,

если Рада уменьшится на треть депутатов, можно ожидать, что на треть уменьшится нагрузка на бюджет,

сам зал заседаний Верховной Рады исторически был сделан под меньшее количество депутатов, и поэтому там сейчас нет нормальной вентиляции, места – достаточно неудобные и т. п,

при меньшем количестве депутатов будет достаточное количество помещений, чтобы собирались фракции.

Заметим, что идею по уменьшению количества народных избранников продвигает и президент Владимир Зеленский. Согласно результатам последнего соцпроса, поддержали гаранта 92% украинцев.

Советуем ознакомиться! Останутся такие как Кива, – эксперт об угрозах сокращения депутатов