Почему "Слуга народа" хочет уменьшить количество народных депутатов в Раде
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что шаг по уменьшению количества нардепов в Раде является правильным. По его словам, в таком случае и нагрузка на бюджет будет меньше, и работа в парламенте станет более эффективной.
4 февраля Верховная Рада предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 человек. Высказались за такую инициативу 236 народных избранников, зато 40 были против, 86 воздержались, а 31 нардеп не голосовал.
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Как заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов, уменьшение количества нардепов до 300 человек было предвыборным обещанием пропрезидентской политсилы.
По его словам, нынешнее количество в 450 депутатов рассчитывали, когда население Украины составляло 52 миллиона. Стоит учесть и тот момент, что раньше выборы проходили и по партийным спискам, и по мажоритарке. Но 1 января вступил в силу новый Избирательный кодекс, и мажоритарки уже там нет.
Согласно новому Избирательному кодексу, избиратели смогут голосовать не только за политические партии, но и за конкретных людей, которые будут входить в их открытые списки.
"То есть для того, чтобы нормально представлять свою партию, теперь уже не нужно будет столько людей. Достаточно будет 300 человек для того, чтобы они адекватно работали в комитетах, нарабатывали законотворческие инициативы и голосовали", – отметил Арахамия.
Также парламентарий рассказал и о определенных дискуссиях в "Слуге народа" относительно уменьшения количества народных депутатов. В частности, его фракция проголосовала не всем составом, потому что было много споров вроде, почему 300, а не 330 или не 370 человек.
Правительство сделало цифровую перепись населения, и сейчас они прогнозируют, что в Украине постоянно находятся 37 миллионов человек. Поэтому много идей звучало о 370 депутатах вместо 470,
– добавил Арахамия.
Среди аргументов в пользу уменьшения депутатских мест в парламенте Арахамия привел:
- избиратели поддерживают такую инициативу – они говорят: чем меньше депутатов, тем лучше живется,
- если Рада уменьшится на треть депутатов, можно ожидать, что на треть уменьшится нагрузка на бюджет,
- сам зал заседаний Верховной Рады исторически был сделан под меньшее количество депутатов, и поэтому там сейчас нет нормальной вентиляции, места – достаточно неудобные и т. п,
- при меньшем количестве депутатов будет достаточное количество помещений, чтобы собирались фракции.
Заметим, что идею по уменьшению количества народных избранников продвигает и президент Владимир Зеленский. Согласно результатам последнего соцпроса, поддержали гаранта 92% украинцев.
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