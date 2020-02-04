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      Чому "Слуга народу" хоче зменшити кількість народних депутатів у Раді

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      Давид Арахамія / Getty Images

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що крок щодо зменшення кількості нардепів у Раді є правильним. За його словами, у такому разі і навантаження на бюджет бути меншим, і робота у парламенті стане ефективнішою.

      4 лютого Верховна Рада попередньо підтримала законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів до 300 осіб. Висловилися за таку ініціативу 236 народних обранців, натомість 40 були проти, 86 утрималися, а 31 нардеп не голосував.

      Детальніше! Рада попередньо схвалила зменшення кількості народних депутатів

      Як заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з українських телеканалів, зменшення кількості нардепів до 300 осіб було передвиборчою обіцянкою пропрезидентської політсили.

      За його словами, нинішню кількість у 450 депутатів розраховували, коли населення України складало 52 мільйони. Варто взяти до уваги і той момент, що раніше вибори відбувалися і за партійними списками, і за мажоритаркою. Але 1 січня набув чинності новий Виборчий кодекс, і мажоритарки вже там немає.

      Відповідно до нового Виборчого кодексу, виборці зможуть голосувати не лише за політичні партії, а й за конкретних людей, що входитимуть до їхніх відкритих списків.

      "Тобто для того, щоб нормально представляти свою партію, тепер уже не потрібно буде стільки людей. Достатньо буде 300 людей для того, щоб вони адекватно працювали в комітетах, напрацьовували законотворчі ініціативи та голосували", – зауважив Арахамія.

      Також парламентар розповів і про певні дискусії у "Слузі народу" щодо зменшення кількості народних депутатів. Зокрема, його фракція проголосувала не всім складом, тому що було багато суперечок на кшталт, чому 300, а не 330 чи не 370 осіб.

      Уряд зробив цифровий перепис населення, і зараз вони прогнозують, що в Україні постійно перебувають 37 мільйонів осіб. Тому багато ідей лунало про 370 депутатів замість 470,
      – додав Арахамія.

      Серед аргументів на користь зменшення депутатських місць у парламенті Арахамія навів:

      • виборці підтримують таку ініціативу – вони кажуть: чи менше депутатів, тим краще живеться,
      • якщо Рада зменшиться на третину депутатів, можна очікувати, що на третину зменшиться навантаження на бюджет,
      • саму залу засідань Верховної Ради історично було зроблено під меншу кількість депутатів, і тому там зараз немає нормальної вентиляції, місця – досить незручні тощо,
      • за меншої кількості депутатів буде достатня кількість приміщень, аби збиралися фракції.

      Зауважимо, що ідею щодо зменшення кількості народних обранців просуває і президент Володимир Зеленський. Відповідно до результатів останнього соцпитування підтримали гаранта 92% українців.

      Радимо ознайомитися! Залишаться такі як Кива, – експерт про загрози скорочення депутатів

       

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Давид Арахамія
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