Почему "слуги народа" едва не провалили голосование по Дубневичу

О наказании для коррупционеров, снятии неприкосновенности с Ярослава Дубневича, а также моратории на продажу земли – в программе "Политическая анатомия" на 24 канале говорили депутат от "Слуги народа" Николай Сольский, депутат от "Голоса" Роман Лозинский, политолог Владимир Фесенко, основатель экспертной организации Statewatch Александр Леменов и эксперт по админреформе Юрий Ганущак.

О снятии неприкосновенности с Ярослава Дубневича

Роман Лозинский: День в парламенте начиналось с очень маркерного вопроса – снятия неприкосновенности, разрешений на арест и задержание Ярослава Дубневича. Мы приняли решение на пределе, было 229 голосов. Это точно не вдохновляет людей.

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Обратите внимание! Нардепы поддержали три проекта постановлений: о привлечении к уголовной ответственности, задержаниии аресте Дубневича. Соответственно 332, 241 и 229 голосов

В чем обвиняют депутата Дубневича и что ему грозит

• ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.

• другое дело касается коррупционных схем по закупкам для предприятия "Укрзализныца". Говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен. Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.

Олег Рыбачук: Чтобы украинцы поверили, должно что-то произойти. Они не раз уже видели голосования, новые антикоррупционные законы. Но практики не было. До сих пор практики осуждения, конфискации несправедливо приобретенного имущества нет. Поэтому нужны факты и тогда, возможно, вера возрастет.

Роман Лозинский: Я, как депутат из фракции "на галерке", замечаю, что "Батькивщина" и "ЕС" часто соблазняются поучать нас или поделиться опытом. Но этот опыт для нас не полезен, даже токсичен, поэтому сегодня (во время голосования за снятие неприкосновенности с Дубневича – 24 канал) мы не прислушались. Нам пытались объяснить, почему мы делаем неправильные вещи. Хочу объяснить, что произошло. Ключевой упрек к нам звучал так: "вы подменяете собой правоохранительную функцию – не суди и не судим будешь".

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Отметим, что движение "Честно" проанализировало, как голосовали партии за привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Ярослава Дубневича.



Как голосовали депутаты / Инфографика движения "Честно"

Артем Овдиенко: Николай, почему так случилось, что сначала фракция голосовала единогласно, а затем "слуги народа" не отдали все свои голоса, чтобы позволить арестовать господина Дубневича?



Ярослав Дубневич

Николай Сольский: Было три голосования. Количество голосовавших "за", от первого к третьему вопросу в "Слуге народа" уменьшилось. Вместе с тем я хочу отметить другое. Если мы посмотрим на все важные голосования, которые были в Раде – на моей памяти практически все, я не смогу вспомнить другие. При таких угрозах, фракция большая – всегда есть варианты, всегда есть возможность переговорить и те решения, которые поддерживает абсолютное большинство фракции, всегда проводились.

Николай Сольский: Фракция очень большая. Это фракция от Востока до Запада. Есть разные мнения, разные люди. Ни для кого не секрет, что все это формировалось очень быстро. Этот вариант не идеален, но он был оптимальным. Мы видим фракции поменьше, где есть разные мнения. Но там физически легче с каждым пообщаться, что-то донести или убедить. Но если смотреть по результатми, мы проводим все решения, которые необходимы.



"Слуга народу" Николай Сольский

Владимир Фесенко: У меня есть свое объяснение нынешнего голосования. Я вспоминаю объяснения по другим изменениям – когда были законопроекты относительно неприкосновенности, по конституционным изменениям, а именно по статусу депутата. Есть такое мнение:

Сегодня это касается чужого депутата из другой фракции, а завтра оно может касаться тебя. Поэтому ты смотри, сейчас проголосуешь за арест депутата из другой фракции, а завтра это может коснуться тебя.

Это влияет на людей. Есть определенная психологическая граница. Одно дело – проголосовать за снятие неприкосновенности, а другая – уже за арест. Такое было в прошлом созыве, такое есть и сейчас. Психологически люди опасаются.

Владимир Фесенко: Что касается Дубинского. Есть исследования "ЛИГАБизнесИнформ" по фракции "Слуга народа". Абсолютное большинство голосует за решения, которые предлагаются Офисом Президента или Кабмином. А есть и группа внутренних оппозиционеров. Но оппозиционеры, которые были в БПП прошлого созыва, такие как Чумак, Лещенко, Найем – они были в оппозиции к самому Порошенко. А здесь в оппозиции к Зеленскому никого нет. Но вот у того же Дубинского, например, непростые отношения с Арахамией. Согласно тому исследованию больше всего отдельно от всех голосует именно Дубинский. Вот он сам по себе, такая статистика.



Политолог Владимир Фесенко

Владимир Фесенко: Но я обратил внимание и на другое. Я вспомнил о сложных отношениях Дубинского и Арахамии. Это тоже влияет. Но есть другая составляющая. Появилась информация, что Дубинский собирает подписи за отставку Рябошапки. Думаю, что здесь есть определенное противостояние. Я не знаю его мотивов. Ведь насколько я понимаю, президент Зеленский доверяет Руслану Рябошапке.

Александр Леменов: Более чем уверен, что молодые депутаты, я лично знаю, не боялись потенциальной уголовной ответственности. Молодых депутатов, которые не понимают основ юриспруденции, вводят в заблуждение. Я не верю в то, что это – злой умысел части "слуг народа".

О наказании для топ-коррупционеров

Отметим, что Верховная Рада окончательно приняла законопроект о наказании для коррупционеров-чиновников за незаконное обогащение, в котором предлагается не только конфисковывать необоснованные активы, но и сажать их владельцев.

Принятый закон позволяет изымать активы у чиновников в доход государства, если суд примет соответствующее решение о незаконности их получения. Состояние будет изыматься судом в гражданском порядке. Такая конфискация имущества еще называется гражданской конфискацией или вещественной конфискацией.

Что значит гражданская конфискация

Если у чиновника обнаруживают незаконно приобретенные активы, тогда это имущество подлежит гражданской конфискации, однако человека не привлекают к уголовной ответственности.

Кроме того, этот закон регулирует определение того, что именно является незаконным активом. Такими можно считать те активы, стоимость которых более чем в 6,5 миллиона гривен превышает доходы чиновника. За это грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права работать на определенных должностях и заниматься определенной деятельностью.

Роман Лозинский: Парламент 9 созыва делится, как бы мы этого избегали, на старую и новую политики. Депутаты, которые 31 октября не поддержали этот закон – речь не шла о том, что они не поддержали рамки, лимиты, какие принципы – они не поддержали идею закона. Каждый понимает, что это касается их и их окружения. К сожалению, несмотря на то, что этот парламент обновился на 80%, в нем очень много людей, которые по сути незаконно обогащались. В частности с помощью политики, своих прежних позиции в министерствах, в органах государственной власти. Они "клиенты" этого законопроекта, который уже стал законом. Я его очень приветствую. Фракция "Голос" единогласно поддержала его. Мы считаем, что эта идея правильная.



Нардеп от "Голоса" Роман Лозинский

Роман Лозинский: Когда дискуссия идет о лимитах, я согласен с коллегами – при переоценках и любых финансовых вычислениях могут быть в десятках тысяч разные вариации, или это о недвижимости оценочные ставки. Но когда говорится о суммах, например, в 30 тысяч долларов, переводим это в эквивалент – это уже миллионные цифры, это уже основание обратить внимание и начинать процедуру.

Владимир Фесенко: У нас есть народный депутат, владелец трех телеканалов – Тарас Козак. Большую часть своей жизни он работал на государственной службе. Откуда у него деньги, чтобы приобрести и содержать эти медиа? Нынешняя ситуация, возможно, даст толчок проверить это.

О моратории на продажу земли

Роман Лозинский: В мире мораторий на продажу земли, кроме Украины, действует еще в Венесуэле, Северной Корее, Таджикистане, Конго и Кубе. Именно в этих странах живут самые бедные селяне. В принципе там нет рынка земли, даже Россия открыла его. Хочу назвать цифры других государств, которые ближе к нам, то есть страны Восточной Европы – Польша, Балтия. Я сейчас возможно назову не стопроцентные цифры, но в 6 – 8 раз цена земли после открытия рынка в этих странах возросла.

Роман Лозинский: То есть, если мы возвращаемся к владельцу, например, к моей бабушке, которая в Яворовском районе Львовской области, имеет клочок, представим, гектар земли, пусть сегодня он стоит единицу, то завтра он будет стоить 7 единиц. Здесь очень важным является фактор – у нее никто не придет забирать эту землю. Принимаемый закон, и рынок, который открывается, – это не рынок рейдерства и не рынок захвата. Это не означает, что к вам завтра приедут поставят столбики.

Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться?

► В Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Верховная Рада продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.

► В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

► Купить землю смогут только украинские граждане или украинские компании.

► В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.



Что думают украинцы о продаже земли / Инфографика 24 канала

Больше – смотрите во второй части программы "Политанатомия" за 31 октября 2019: