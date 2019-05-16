20:49
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Какое название должны иметь политические партии в Украине. Ляшко убегает из страны
      Вєсті.UA
      20:03, сегодня
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Почему Зеленскому невыгодна определенная дата инаугурации: объяснение политолога

      260 Читати новину українською
      Инаугурация Владимира Зеленского
      Инаугурация Владимира Зеленского / 24 канал

      Команда Владимира Зеленского не довольна назначенной Верховной Радой датой инаугурации новоизбранного президента Украины. Почему 20 мая создало проблемы для "ЗЕкоманды" – в эфире 24 канала рассказал политолог Олег Саакян.

      По мнению эксперта, 20 мая – это крайне не выгодная дата для Владимира Зеленского.

      Читайте также: Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров приедет в Украину

      "Международные гости не успеют приехать, будет представленность не в том объеме, в котором хотели бы. Организовать что-то грандиозное за четыре дня тоже будет очень сложно", – пояснил Саакян.

      По его словам, команда Зеленского готовилась к инаугурации на выходной день.

      "Планы провести инаугурацию на выходной день были связаны с улицей, а именно, чтобы люди могли собраться. Теперь это понедельник – рабочий день. Во-первых, большого количества людей собрать не удастся, во-вторых, перекрытие улиц может быть воспринято крайне негативно, а с этого начинать свою президентскую каденцию было бы не очень разумно", – добавил гость политолог.

       
      ИНАУГУРАЦИЯ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
      •  
      blog_ava
      Новые прогнозы букмекеров на Евровидение-2019: кому пророчат победу
      сегодня
      21213
      Теги: Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского Новости Украины Новости политики Верховная Рада Выборы Президента 2019 Новости Киева
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сценарии для Рады после инаугурации Зеленского: возможно ли избежать роспуска?
      сегодня , 20:01 Сценарии для Рады после инаугурации Зеленского: возможно ли избежать роспуска?
      Світлана Попова 141
      Кто такой Святослав Вакарчук: биография музыканта и лидера партии "Голос"
      сегодня , 19:15 Кто такой Святослав Вакарчук: биография музыканта и лидера партии "Голос"
      Наталя Боднар 108
      Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      сегодня , 17:00 Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      92
      Судьи хотят наказать Порошенко, Петренко и Смолия за их заявления: насколько это возможно
      сегодня , 18:30 Судьи хотят наказать Порошенко, Петренко и Смолия за их заявления: насколько это возможно
      Ірина Поліщук 371
      Квартира Зеленского в Крыму: как выглядит и что о ней известно – фото, видео
      сегодня , 18:12 Квартира Зеленского в Крыму: как выглядит и что о ней известно – фото, видео
      334
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Уникальный завод по производству соли выставили на приватизацию
       25 февраля 2017 , 12:07
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Ярмоленко не спас Вест Хэм от поражения в АПЛ
       6 октября 2018 , 00:52
      Манчестер Юнайтед уволит тренера после матча с Ньюкаслом
       6 октября 2018 , 09:23
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук