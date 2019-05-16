Почему Зеленскому невыгодна определенная дата инаугурации: объяснение политолога

Команда Владимира Зеленского не довольна назначенной Верховной Радой датой инаугурации новоизбранного президента Украины. Почему 20 мая создало проблемы для "ЗЕкоманды" – в эфире 24 канала рассказал политолог Олег Саакян.

По мнению эксперта, 20 мая – это крайне не выгодная дата для Владимира Зеленского.

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"Международные гости не успеют приехать, будет представленность не в том объеме, в котором хотели бы. Организовать что-то грандиозное за четыре дня тоже будет очень сложно", – пояснил Саакян.

По его словам, команда Зеленского готовилась к инаугурации на выходной день.

"Планы провести инаугурацию на выходной день были связаны с улицей, а именно, чтобы люди могли собраться. Теперь это понедельник – рабочий день. Во-первых, большого количества людей собрать не удастся, во-вторых, перекрытие улиц может быть воспринято крайне негативно, а с этого начинать свою президентскую каденцию было бы не очень разумно", – добавил гость политолог.