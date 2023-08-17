"Железная ловушка": в Полтаве мальчик застрял в почтомате
Источник:Полтавщина
В Полтаве ребенок оказался заблокированным в почтомате. Пока точно неизвестно, как именно он там оказался.
Инцидент произошел 16 августа во второй половине дня. Службе спасения сообщили, что в почтомате по улице Небесная Сотня застрял мальчик.
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Пострадавший отделался испугом
Спасатели прибыли на место происшествия сразу – через несколько минут и обнаружили, что дверца почтомата, в котором находился мальчик, плотно заперты. Поэтому сначала они отогнули их, чтобы предоставить ребенку доступ к воздуху. Открыть сам почтомат оказалось задачей не из простых. Работники ГСЧС приложили усилия, чтобы освободить потерпевшего как можно быстрее – он находился в панике.
В конце концов с помощью гидравлических ножниц мальчика достали из "железной ловушки". Он не поранился, но очень испугался.
Пока выясняются обстоятельства инцидента. По предварительным данным, двери нижнего шкафчика почтомата были открыты. 5-летний мальчик (в ГСЧС отмечают, что это был подросток) играл вместе с другими детьми. Во время игр он залез в шкафчик – или закрылся сам, или это сделали другие дети. Поняв, что дверь не открывается, дети испугались и позвали на помощь взрослых.
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