Почти 140 дронов летело на Украину, есть 8 попаданий: сколько целей сбили силы ПВО

В ночь на воскресенье, 22 марта, российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 127 вражеских целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

В ночь на 22 марта (с 18:00 21 марта) враг применил 139 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское.

Около 80 из них составляли именно "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 127 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил ВСУ, во время атаки было зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Сейчас российская атака продолжается, в воздушном пространстве страны до сих пор находятся несколько вражеских БпЛА. Граждан призвали соблюдать правила безопасности.

Какие регионы были под атакой?