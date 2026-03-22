Почти 140 дронов летело на Украину, есть 8 попаданий: сколько целей сбили силы ПВО
- В ночь на 22 марта российская армия атаковала Украину 139 дронами-камикадзе, из которых 127 были обезврежены силами ПВО.
- В результате обстрела зафиксировано попадание 8 дронов на 7 локациях, российская атака продолжается.
В ночь на воскресенье, 22 марта, российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 127 вражеских целей.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Как отработала ПВО?
В ночь на 22 марта (с 18:00 21 марта) враг применил 139 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское.
Около 80 из них составляли именно "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 127 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны,
– говорится в сообщении.
По данным Воздушных сил ВСУ, во время атаки было зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Сейчас российская атака продолжается, в воздушном пространстве страны до сих пор находятся несколько вражеских БпЛА. Граждан призвали соблюдать правила безопасности.
Какие регионы были под атакой?
Ночью 22 марта взрывы гремели на Киевщине: больше всего пострадала Броварская община. Там повреждены здания на территории трех предприятий. На одном из них возник пожар – его уже удалось локализовать.
Также повреждения получили фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.
Вечером 21 марта под ударом также оказалась Запорожская область. По данным ОВА, в результате атаки более 47 тысяч абонентов были обесточены, часть домов уже запитали.