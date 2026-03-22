Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

В ночь на 22 марта (с 18:00 21 марта) враг применил 139 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское.

Около 80 из них составляли именно "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.