По состоянию на 19 апреля, почти 1,5 миллиона человек официально зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. Каждый из них получит денежную компенсацию.

Об этом на очередном заседании правительства проинформировал глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.

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На заседании обсуждали вопросы соцвыплат для перемещенных лиц

По словам Шмыгаля, правительство начало начислять выплаты для внутриперемещенных лиц с 8 апреля. Кроме того, он рассказал о том, какую помощь переселенцы уже получили.

По 2 тысячи гривен на каждого взрослого и по 3 тысячи гривен на ребенка или лицо с инвалидностью,

– отметил глава Кабинета Министров.

Шмыгаль также подчеркнул, что уже 250 тысяч человек получили свои средства.

Постепенно будем перечислять деньги всем нашим вынужденным переселенцам,

– подытожил он.

Обратите внимание, ранее Денис Шмыгаль рассказал, что правительство продолжит начислять все социальные выплаты украинцам, оказавшимся во временной оккупации или в окружении.

Кстати – Шмыгаль и премьер Литвы посетили Бородянку