Почти 15 тысяч уничтоженных оккупантов и полно металлолома вместо техники: свежие потери у врага

20 марта 2022 , 12:06
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Россия атаковала Украину 25 дней назад. Более трех недель ВСУ продолжают защищать нашу страну и уничтожать оккупантов. Сейчас враг уже потерял почти 15 тысяч человек и сотни единиц техники.

В Генштабе ВСУ подсчитали потери с 24 февраля по 20 марта. Однако уничтоженных россиян может быть больше, ведь подсчет сложно вести из-за постоянных боевых действий.

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Общие потери врага:

Генштаб ВСУ обнародовал общие боевые потери противника по состоянию 20 марта:

  • личного состава – 14 700 человек,
  • танков – 476 единиц,
  • боевых бронированных машин – 1487 единиц,
  • артиллерийских систем – 230 единиц,
  • РСЗО – 74 единиц,
  • средства противовоздушной обороны – 44 единиц,
  • самолетов – 96 единиц,
  • вертолетов – 118 единиц,
  • автомобильной техники – 947 единиц,
  • корабли и катера – 3 единицы,
  • цистерн с ГСМ – 60 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21 единица,
  • специальная техника – 12 единиц.

Актуальные потери оккупантов / инфографика Генштаб ВСУ

К слову, российские солдаты хотят "слинять" с минимальными потерями, поскольку знают, что цель ВСУ – уничтожить 100% захватчиков. Об этом свидетельствует еще один перехваченный разговор врага.

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Автор: Юлія Бабич