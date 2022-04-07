Почти 19 тысяч россиян "у Кобзона": каковы потери России на 43 сутки вторжения
7 апреля 2022 , 10:16Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
С начала войны ВСУ ликвидировали 18 900 русских солдат. Кроме того, страна-агрессор потеряла немало своей техники.
Обнародовали свежие потери российских захватчиков. Эти цифры приблизительны, поскольку подсчет усложняется из-за интенсивных боев.
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Потери россиян
- Личного состава – около 18 900 человек,
- танков – 698,
- боевых бронированных машин – 1891,
- артиллерийских систем – 332,
- РСЗО – 108,
- средства ПВО – 55,
- самолетов – 150,
- вертолетов – 135,
- автомобильной техники – 1358,
- корабли /катера – 7,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 111,
- Специальная техника – 25,
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Потери захватчиков / Инфографика Гештаба
Российские десантники отказались снова воевать в Украине: