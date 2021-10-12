Почти 2 миллиона человек покинули свои дома: Китай накрыло мощное наводнение

В Китае, в частности в провинции Шаньси, продолжаются мощные наводнения. Примерно 1,8 миллионов жителей крупных городов были вынуждены покинуть свои дома.

Известно, что по меньшей мере, 15 человек, погибли. По предварительной информации, трое пропали без вести.

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Более 120 тысяч человек эвакуировали. Об этом заявил на пресс-конференции глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Ван Цижуй.

Предварительный ущерб – более 750 миллионов долларов

Он сообщил, что долговременные дожди привели к тому, что в 11 городах и 76 уездах провинции в зоне бедствия оказались 1 757 100 человек.

Более 19,5 тысячи зданий разрушены, 18,2 тысячи помещений серьезно повредились. Прямой экономический ущерб оценивается в 5,03 миллиардов юаней (почти 780 миллионов долларов),

– подчеркнул он.

Заметим, что со 2 по 7 октября в провинции Шаньси произошел самый сильный осенний паводок за всю историю метеорологических наблюдений. Во многих районах проливные дожди не прекращались несколько дней.

Сильное осеннее наводнение в провинции: смотрите видео

В результате наводнения есть погибшие: смотрите видео

Борьба власти с наводнениями

Министерство финансов и министерство по чрезвычайным ситуациям Китая выделили более 12,4 миллиона долларов, чтобы побороть наводнения и ликвидировать последствия стихийного бедствия в провинциях.

Также 14 китайских компаний направили финансовую помощь одной из пострадавших от наводнения в сумме 415 миллионов юаней (примерно 64,4 миллиона долларов).



Масштабное наводнение в Китае / Фото People's Daily

Сильные дожди сильно повредили угольные шахты. Сейчас их временно решили закрыть. Если такая ситуация будет происходить и дальше, то это чревато нехваткой угля в регионе.

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С чем связано наводнение

Из-за аномальной погоды в стране, уровень воды в водоемах очень увеличился. Еще один фактор – тайфуны, которые повлияли на температуру поверхности океана. Из-за влажного воздушного потока увеличивается количество дождевой воды.