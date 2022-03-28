Почти 20 тысяч погибших, – Зеленский о российских потерях и мизерной вероятности входа в Киев

Президент Владимир Зеленский рассказал российским журналистам, что оккупанты вряд ли смогут войти в Киев. Вражеские войска продолжают нести безумные потери.

По словам Зеленского, он хочет максимально сократить количество жертв и сроки войны. Российские войска должны вернуться на компромиссные территории – туда, где они находились до нападения 24 февраля.

Отметьте Я бы так это все не отдал, – Зеленский об отказе Украины от ядерного оружия

Оккупанты не смогут захватить Киев

По словам президента, он понимает, что вынудить Россию полностью освободить территорию Украины невозможно, ведь это приведет к Третьей мировой войне.

"Поэтому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там попробуем решить вопрос Донбасса, сложный вопрос Донбасса. Смотрите, мне не 70 лет – вы поймете, о чем я. Мне не 70 лет, у меня точно есть время. Но я здесь ненадолго, и после меня придет достойный мужчина", – заметил Зеленский.

Президент хочет закончить эту войну, чтобы не погибли сотни тысяч человек. Поэтому он никогда даже не рассматривал нападение на Донбасс или Крым.

Потому глубоко понимаю, сколько тысяч наших людей погибли. И какова была бы цена этих территорий, пусть даже отвоеванных. Никто не знает. Вот сейчас россияне зашли со своей мощью – около 20 тысяч погибших. Со всей своей мощью. А они, простите меня, не вошли в Киев. Пока не вошли,

– отметил Зеленский.

По его словам, вряд ли оккупанты войдут в столицу. Однако если это случится, то им нужно будет около 100 тысяч военных.

"Невозможно по-другому справиться с таким городом, таким населением. В Киеве живого населения — 3 миллиона. Вы же понимаете, что это такое? Это просто огромное количество людей", – подытожил президент.

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