Почти 200 человек эвакуированы из Лисичанска, Северодонецка и Кременной
Источник:Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА)
Сергей Гайдай сообщил, что из Лисичанска, Северодонецка и Кременной эвакуировали около 200 человек.
Полицейские все еще продолжают проверять бомбоубежища в каждом городе. Даже там, где заперта дверь и нет света.
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Это необходимо для того, чтобы спасти людей и доставить в места эвакуации. Кроме того, выезжают на вызовы к тем, кому тяжело добраться до автобуса, помогают пожилым.
За утро 10 апреля изъявили желание уехать в безопасные регионы страны два маломобильных человека,
– сообщил Сергей Гайдай.
"34 жителя Кременной уже направляются к железнодорожному сообщению в Донецкой области, 90 человек из Лисичанска и Северодонецка на пути в Новозолотаровку, еще 35 – в Днепр. Также два микроавтобуса с эвакуированными отправились в столицу", – подытожил Гайдай.
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